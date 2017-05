Samsung og Apple står i stampe på smartphone-markedet - men tre kinesiske selskaber buldrer frem

Markedsandelen hos Samsung og Apple stiger ikke længere. Til gengæld buldrer tre kinesiske selskaber frem. Særligt Huawei nærmer sig nu Apples markedsandel.

Samsung og Apple er kongerne på det globale smartphone-marked - men de står begge stille, hvad angår markedsandelen.Til gengæld buldrer de tre kinesiske producenter Huawei, Oppo og Vivo frem.Det er konklusionen i en ny markedsopgørelse fra analysefirmaet IDC.Som det fremgår af figuren nederst, fik Samsung i første kvartal i år en markedsandel på 22,8 procent, mens Apple landede på 14,9 procent.Begge selskaber ligger dermed stort set på samme niveau som i første kvartal 2016.Ser man derimod på et selskab som Huawei, er markedsandelen i samme periode steget med hele 21,7 procent, så Huawei i første kvartal i år landede på en markedsandel på 9,8 procent.Endnu vildere er væksten dog hos Oppo, der øgede markedsandelen med 29,8 procent, mens også Vivo har fart på med en vækst på 23,6 procent.Det er dog i første omgang mest Huawei, man skal holde øje med.Hvis Huawei fortsætter med den flotte fremdrift på markedet, samtidig med at Apples markedsandel forbliver på samme niveau som i dag, vil Huawei inden længe kunne begynde at skimte Apple forude på andenpladsen."Huawei demonstrerede endnu engang sin stabile position i premium-markedet med P og Mate-serien og har en stærk tilstedeværelse i den billigere del af markedet med Y-serien og Honor-brandet," skriver IDC.Samtidig er det er det interessant, at de tre kinesiske selskaber på listen - Huawei, Oppo og Vivo - nu har en samlet markedsandel på 22,4 procent - samme niveau som Samsungs markedsandel.Der blev ifølge IDC i første kvartal i år sendt 347 millioner smartphones ud på markedet, en stigning på 4,3 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Det er en mindre beskeden stigning, end man typisk så for år tilbage, men det viser dog, at der stadig er et vækstpotentiale på smartphone-markedet.