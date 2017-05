Sådan finder du ud af hvilke apps, der har adgang til dine Facebook og Google-konti

Bruger du Facebook og Google til at logge på tjenester og har gjort det igennem flere år? Måske bør du foretage en forårsrengøring for at tjekke, hvor dine data ender

En enkelt app kan have adgang til mange af dine data.

Fra Google.

Det er så nemt at benytte enten sin Google- eller Facebook-konto, at mange vælger den løsning, når de skriver sig op til endnu en online-tjeneste, service eller et mobilspil.Mens bekvemmeligheden er høj, så er prisen måske endnu højere: Hver gang du benytter din Google eller Facebook-konto til at logge på en tjeneste, afskriver du også alle eller dele af dine personlige oplysninger på tjenesten.Det er oplysninger, som kan sælges videre eller som kan anvendes til at målrette reklamer mod dig i den pågældende app eller tjeneste.Og imens det måske giver mening at benytte dine sociale medie-profiler til at logge ind på visse tjenester - jeg benytter personligt Facebook til at logge ind i et specifikt mobilspil, så jeg både kan spille det på en Android-telefoniPad - så glemmer man ofte at fjerne tilladelsen til sine konti efter endt benyttelse af tjenesten.Herunder følger en kort forklaring på, hvordan du fjerner app-tilladelser til at følge dig og dine informationer.Benytter du ofte en konto til at logge på nye tjenester, vil vi råde dig til at oprette en ny dedikeret Gmail-konto til netop dette, som du kun bruger til login i nye tjenester.Det er relativt let at finde frem til oversigten over apps, der har tilladelse til at læse og tilgå dele af dine personlige oplysninger.Det gør du ved at åbne Facebook i en browser, klikke på den lille pil i øverste højre hjørne og derefter klikke på indstillinger. I menuen til venstre klikker du derefter på "apps".Her får du et overblik over hvilke apps, der har adgang til dine data og ikke mindst hvilke data, hver enkelt app har adgang til.Journalisten her tog et kig igennem apps, der har haft adgang til mine personlige oplysninger.Blandt andet havde appen "Friend Wheel", en af de her små Facebook-apps, der var populære for et par år siden, haft adgang til min venneliste, personlige oplysninger, mine forhold, mine interesser, arbejdshistorik og ikke mindst mine godt 500 billeder.Appen har vist mere om mig end min familie i flere år.Ved at trykke på blyanten ved hver app, kan du få en oversigt over, hvad en app har haft adgang til - og som du selv har sagt ja til på et tidspunkt - og du kan slette appens adgang til dine data ved at trykke på krydset.Du kan også slå muligheden for at logge på med din Facebook-konto helt fra i samme oversigt.Pas på med blot at fjerne alt i en blodrus. Hvis du benytter Facebook til at logge på tjenester som Spotify, kan det give problemer, hvis du fjerner tilladelsen.Det er på sin vis endnu lettere at fjerne app-tilladelser ved Google.Her får du en oversigt over alle apps, der har adgang til dine data. Ligesom ved Facebook kan du se, hvordan og hvilke informationer, appen eller tjenesten har tilgang til.Journalisten her er glad spiller af mobilspil som Crusaders Quest og har prøvet et hav af forskellige lignende spil - alle logget på med Google-konto. Disse blev hurtigt fjernet.Du fjerner tilladelsen ved at klikke på appen og trykke på den blå "Fjern"-knap.Ligesom ved Facebook skal du være bevidst om, at nogle apps og tjenester måske er bedst tjent ved at have adgang til dine informationer. Benytter du dig af Windows' mailklient og kalender-system, giver det kun god mening, at Windows har adgang til dine mails og Google kalender.