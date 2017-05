Her er det buzzword som alle topledere i øjeblikket kaster om sig med

Toplederes brug af ordet "kunstig intelligens" er på får år eksploderet. Og nu advarer forskere mod den løsagtige brug af begrebet.

Hver periode har sit buzzwood, og i disse år er der et buzzword, der overgår dem alle: Kunstig intelligens.Det amerikanske medie Buzzfeed News har gennemgået udskrifterne af de såkaldte earnings call, som virksomheder afholder, når de har offentliggjort deres seneste kvartalsregnskaber.Denne gennemgang taler sit tydelige sprog.I det første kvartal af 2013 var det blot seks virksomheder, som nævnte kunstig intelligens i deres earnings call, mens antallet var eksploderet til 244 virksomheder i første kvartal af 2017.Det skyldes, at vi er inde i decideret hype-cyklus, når det gælder kunstig intelligens, vurderer Oren Etzion, der er direktør for Allen Institute for Artificial Intelligence. Et institut der er grundlagt af Microsoft-stifteren Paul Allen"Hypen og forventningerne til kunstig intelligens overgår i mange tilfælde langt den tekniske realitet," siger Oren Etzion til Buzzfeed.Når vi hører den måde virksomhedsledere i dag omtaler kunstig intelligens på, er det fristende at tro, at der findes fikse og færdige løsningerne, som blot venter på at blive taget i brug.Men ifølge Oren Etzioni er kunstig intelligens i dag ikke på "plug and play""-niveau. Tværtimod kræver det normalt en god portion knofedt at udvikle og implementere løsningerne.Oren Etzioni understreger dog overfor Buzzfeed News, at der ganske vist bliver gjort væsentligt fremskridt inden for kunstig intelligens i disse år, men han frygter, at den overdrevne hype kan give bagslag.For hvis udviklingen ikke lever op til hypen, kan markedet for kunstig intelligens bliver ramt af en pessimisme, der fører til manglende lyst til at investere i kunstig intelligens-løsninger.En af grundene til at virksomhedsledere ynder at kaste om sig med grebet er formodentligt ordets science-fiction-agtige klang, der kan hjælpe topcheferne med at afstive deres image som visionære ledere.Et af bedste eksempler på det er formodentligt Tesla-stifteren Elon Musk, der sjældent forsømmer en mulighed for, at tale som science-fiction-agtige emner.I en artikel i MIT Technology Review , skriver den berømte amerikanske datalog og forfatter Jerry Kaplan, at kunstig intelligens er et offer for sit eget navn.For alene ordet indgyder frygt og forventninger på et niveau, der ikke altid er en rational begrundelse for."Det er sandt, at maskiner i dag kan udføre mange opgaver, der tidligere var forbeholdt mennesker, men det betyder ikke at maskinerne bliver intelligente og ambitiøse. Det betyder blot at de gør, hvad de bygget til," skriver han i MIT Technology Review.Samtidig mener Jerry Kaplan, at begrebet kunstig intelligens i dag bliver brugt som fællesbetegnelse for alt lige fra nye smarte funktioner i din bil til Googles Alpha Go-program, der sidste år vakte stor opsigt, da det vandt en turnering i brætspillet Go.Men ifølge Kaplan har det ikke nødvendigvis ret meget med hinanden at gøre. Alligevel kobler medierne dem ofte sammen og bruger dem som del af et større narrativ om computere, der tilegner sig en intelligens, som er at sammenligne med den menneskelige."Det er let at begå den fejl, hvor man ser de mange historier om maskiner, der overgår mennesker som et tegn på, at maskinerne bliver klogere. Men det er bare ikke det, der sker," konkluderer Jerry Kaplan i artiklen.