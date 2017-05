Morgen-briefing: Apples kvartalsregnskab på trapperne - men blikket er rettet fremad mod ny iPhone / Undren over sammensætning af Disruptionrådet

Apples kvartalsregnskab på trapperne - men blikket er rettet fremad mod ny iPhone. Undren over sammensætning af Disruptionrådet. Twitter og Bloomberg på vej med nyhedskanal. DR slipper for injuriesag efter Stein Bagger-program. RTX henter ny finansdirektør i Novo.

Apple offentliggør i dag kvartalsregnskab, og det ventes, at selskabet vil løfte sløret for en mindre fremgang på bundlinien - og altså ikke de store spring, som Apple ellers tidligere har præsenteret.







Markedet går tilsyneladende ikke så meget op i det, for alle blikke er allerede rettet fremad mod den næste iPhone - iPhone 8 - som der er tårnhøje forventninger til efter helt forrygende salg af både iPhone 6 og iPhone 7 i månederne efter lanceringerne.



Samtidig kommer iPhone 8 til at markere 10-års jubilæet for lanceringen af den første iPhone i 2007, der jo kom til at kickstarte en revolution i måden, som vi kommunikerer på og anvender internettet på.









Undren over sammensætning af Disruptionrådet

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, undrer sig en del over, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke har taget en akademisk repræsentant med i det ny Disruptionrådet, som blev præsenteret mandag.



Rådet med i alt 40 medlemmer - her under otte politikere - skal kigge på muligheder for Danmark i en tid præget af digital omstilling af arbejdsmarkedet.



Det tæller repræsentanter for LO, FTF og arbejdsgiverne samt en række fremtrædende virksomhedsledere. Og komikeren Hella Joof.



"Det er fornuftigt med en bred sammensætning, men netop når sammensætningen er så bred, er det stødende, at vi som den eneste af tre hovedorganisationer ikke er med, og den eneste begrundelse er, at der ikke var plads," siger Lars Qvistgaard til Finans.



Han siger, at hans medlemsorganisationer - der repræsenterer 400.000 akademikere - er ‘pikerede.'



Du kan læse Computerworlds kommentar til rådet her: Det hypede disruptionråd kan være færdigt med arbejdet i næste uge: Løsningerne ligger jo allerede klar.



Twitter og Bloomberg på vej med nyhedskanal

Twitter er på vej med en decideret nyhedskanal, der skal streame indhold døgnet rundt.



Indholdet skal blandt andet komme fra nyhedsbureauet Bloomberg Media, ligesom brugerne vil kunne producere indhold, der dog skal verificeres af Bloombergs redaktører, inden det sendes ud på kanalen.



Tjenesten ventes i luften i løbet af 2017.



DR slipper for injuriesag efter Stein Bagger-program

En række DR-folk slipper for en injuriesag efter tv-programmet ‘Find Stein Baggers penge,' der blev sendt i efteråret 2015.



Efter programmet sagsøgte svenskeren Carl Freer DR for injurier. Han var chef for Stein Baggers makker, Mikael Ljungmann, der ligesom Stein Bagger fik syv års fængsel for bedrageri i IT Factory-sagen.



Børsen skriver, at Københavns Byret nu har afvist sagen, da Carl Freer ikke har afleveret de krævede skrifter til tiden.



RTX henter ny finansdirektør i Novo

Kristian Frederiksen bliver ny finansdirektør i nordjyske RTX. Han kommer fra en stilling som CFO for RTX i Holland og tiltræder 1. august.



