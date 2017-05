Flügger og Datacon i kæmpeslagsmål om fejlslagent ERP-system: Har omsider fundet synsmænd

Malerfirmaet Flügger og it-selskabet Datacon ser efter et års ballade omsider ud til at have fundet en måde til at få løst deres strid om et stort ERP-system, der ikke har fungeret.

Annonce:



Annonce:

Malerfirmaet Flügger og it-selskabet Datacon er efter et års søgen omsider blevet enige om at udpege sagkyndige, der skal udføre syn og skøn i parternes langvarige strid om en it-levering.Ifølge Børsen er parterne blevet enige om at udnævne to enkeltmands-virksomheder, der i fællesskab skal løse opgaven med gennemgå det ERP-system, der er sagens stridspunkt.Herefter skal sagen en tur for Retten i Glostrup."Hele pointen er, at de [de to synsmænd, red] skal prøve at gøre det letforståeligt for dommeren, så dommerne ikke selv skal tage stilling til, om systemet fungerer, og hvor meget det vil koste at udbredre det," siger Torben Schwaner Delholm, advokat i Flügger, til Børsen.Flügger mener, at systemet fra Datacon i alt har kostet selskabet op mod 100 millioner kroner i tab indtjening og omkostninger.I en periode var der så store problemer med at håndtere ordrer, at chefer i selskabet var nødt til at køre ud med varer i deres private biler.Flügger har krævet 50 millioner kroner i erstatning fra Datacon, som til gengæld har rejst et modkrav.Datacon-direktør Jan Misser sagde i sommer til Computerworld, at han mener, at Flügger bærer et stort medansvar for alle problemer.Det kan du læse mere om her:Flügger har tidligere peget på det fejlslagne system som årsagen til, at koncernens resultat faldt med hele 29 procent i tredje kvartal i fjor.