Facebook-strategi afsløret af lækage: Målretter reklamer til skrøbelige unge med dårligt selvværd

Et lækket dokument fra facebooks australske hovedkvarter giver et hidtil uset indblik i virksomhedens overvågning af og fortjeneste på sine brugere. Oplysninger om unge brugeres skrøbelige sindstilstand leveres direkte til annoncører, der kan skræddersy reklamer til teenagere med lavt selvværd.

Hvis du føler dig dum, usikker eller gerne vil tabe dig, så vil Facebook meget gerne vide det.Ifølge et internt dokument fra Facebook, der er lækket til den australske avis The Australian , er ord som "dum", "usikker", "værdiløs" og "taber" nemlig en vigtig del af det sociale medies strategi for at tjene penge på sine brugere.Ifølge dokumentet scanner Facebook unge brugeres konti for blandt andet ovenstående ord for at skabe et billede af den unges sindstilstand.Sammen med for eksempel mad-fotos eller billeder fra træningscentret skaber facebook en profil af den unges selvværd, som bliver stillet til rådighed for annoncører.Annoncøren ved så, om den unge for eksempel er utilfreds med sin krop eller andre dele af sit liv - og kan bruge den viden til at sælge produkter.Den australske lækage kommer i kølvandet på en række dårlige sager for Facebook, der blandt andet er blevet kritiseret for ikke at tage ansvar i kampen mod deling af falske nyheder, ligesom chokerende live-optagelser har floreret på platformen og vakt fuore blandt brugere.For nylig kunne Computerworld fortælle, at Facebook er blevet snydt for flere hundrede millioner kroner i et phishing-angreb, hvor en østeuropæisk mand angiveligt har haft succes med at udgive sig for en taiwanesisk underleverandør gennem flere år.