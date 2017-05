Firmware-sårbarhed hos Intel rammer computere fra de sidste 10 år

En ny-rapporteret sårbarhed hos Intel giver hackere mulighed for at fjernstyre computere, der kører intels virksomheds-løsninger. Sårbarheden går næsten 10 år tilbage.

En ny sårbarhed i intels firmware giver hackere mulighed for at fjernstyre funktioner i virksomhedens erhvervs-løsninger.Intel har rapporteret en sårbarhed i core-processorer helt tilbage fra 2008, og virksomheder, der bruger løsningerne Active Management Technology, Intel Small Business Technology og Intel Standard Manageability til deres systemer bør installere patches så hurtigt som muligt.Intel har ikke offentliggjort tekniske detaljer om problemet, men sårbarheden gør det tilsyneladende muligt for hackere at fjern-overtage administrations-funktionerne i de ramte systemer.Intel har kendt til sårbarheden siden marts måned, og afviser at kende til eksempler på, at sårbarheden er blevet udnyttet.Sårbarheden er ifølge intel ikke relevant for forbruger-computere.Du kan undersøge, om dit systemer er påvirket her