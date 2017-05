Lækket: Dette er (måske) Microsofts kommende bærbare computer - præsenteres senere i dag

Foto: Twitter, Walking Cat

Forud for et event i New York tirsdag eftermiddag er billeder af ny bærbar Surface-computer blevet lækket. Se billederne her.

Annonce:



Annonce:

Tirsdag eftermiddag afholder Microsoft et event i New York for at præsentere det, som Microsoft kalder for selskabets planer på uddannelsesområdet.Blandt rygterne er blandt andet, at Microsoft planlægger at lancere en ny version af Windows 10 kaldet Windows 10 Cloud eller Windows 10 S.Desuden er der rygter om, at selskabet vil præsentere en ny budget-computer i Surface-familien, der skal tage kampen op mod Googles Chromebook-computere.Og den ser sådan her ud - i hvert fald hvis vi skal tro Twitter-brugeren Walking Cat , der før har lækket korrekte informationer om Microsoft før lancering.Artiklen fortsætter under billederne...Microsoft har ikke selv bekræftet noget, men computeren ligner på billedet en blanding mellem en Surface Pro 4 og en Surface Book-computer.I tweetet skriver Walking Cat også, at computeren har en skærm på 13,5 tommer med 3,4 millioner pixels i en endnu ikke kendt opløsning (skærme med en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels har 3,6 millioner pixels).Walking Cat skriver intet om computerens specifikationer, men ifølge et tidligere læk i The Verge fremgår det, at der kan være tale om, at computeren vil køre på en af Intels Celeron-processorer eller stærkere.Computeren vejer ifølge Walking Cat 1,2 kilo og er blot 10 millimeter tyk det tyndeste sted. Som det er tilfældet med tastatur-coveret til en Surface Pro 4, er fronten ved tastaturet dækket af et alcantara-møbelstof, der giver computeren en blød overflade.Computeren vil angiveligt blive lanceret i fire forskellige farver: Platin, blå, guld og bourgognerød.Microsoft forventes at lancere computeren sammen med en ny, mere kontrolleret version af Windows 10 kaldet Windows 10 S eller 10 Cloud. Windows 10 S/Cloud kan kun afvikle Windows 10-apps fra Windows Store, hvilket højner sikkerheden, letter hånderingen fra administrator og burde resultere i en bedre batterilevetid.Målet er at erobre undervisningsmarkedet tilbage, som Google har overtaget med sine Chromebooks. Særligt i USA er Chromebooks ofte benyttet i skolesystemet.Microsofts event begynder klokken 15.30 dansk tid, og Computerworld dækker eventet.