Chr. Hansen mister sin CIO - har fået en ny dansk it-topstilling

Thomas Okke Frahm stopper efter mere end fire år på posten som CIO i Chr. Hansen.

En af Danmarks bedste CIO'er, Thomas Okke Frahm, har forladt sin stilling som CIO i det børsnoteterede selskab Chr. Hansen, der arbejder med fødevare-ingredienser.Han er i stedet blevet CIO i en anden hæderkronet dansk virksomhed med global succes."Now chief information officer at Nilfisk," lyder en kort statusopdatering fra Thomas Okke Frahm på LinkedIN.Her kan man også læse, at hans konkrete titel hos Nilfisk bliver senior vice president og CIO, og at Thomas Okke Frahm er tiltrådt hos Nilfisk den 1. maj.Han nåede at være fire år og fem måneder hos Chr. Hansen som CIO.Før det var han rådgiver hos Gartner, og den stilling fik han efter at have haft flere it-topposter i Mærsk-koncernen.Thomas Okke Frahm var blandt de fem nominerede til titlen som Årets CIO i Danmark i 2015.Læs mere om det her:Hos Nilfisk bliver han en del af en virksomhed med kontorer i 45 lande, 5.600 ansatte og en omsætning på over syv milliarder kroner i 2016.Nilfisk står bag en stribe produkter til rengøring. Det er blandt andet støvsugere og maskiner til guldvask, ikke mindst til brug i industrien og i forskellige institutioner.Computerworld forsøger at få en kommentar fra Thomas Okke Frahm til jobskiftet.