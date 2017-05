Fiber-direktør ikke i tvivl efter kæmpeunderskud: Derfor skal fiberkunderne nok blive en overskudsforretning

Interview: Fibia er i gang med at konsolidere to selskaber og dermed også it-systemer og licens-omkostninger. Det er dog kun en af vejene til sorte tal på bundlinjen, fortæller direktøren.

Der er massiv kundefremgang i NRGi's og SEAS-NVE's fælles fibernetselskab, Fibia.Fibia fik i 2016 23.000 nye kunder, så den samlede kundebase nu er på over 100.000 kunder.Alligevel endte Fibia med et underskud i årsregnskabet for 2016 på næsten 109 millioner kroner, som Computerworld skrev mandag:Vi har derfor spurgt administrerende direktør i Fibia, Casper Holst-Christensen, hvad der skal til, før Fibia begynder at give et plus på bundlinjen?"Siden Fibia blev stiftet, har vi været i gang med at konsolidere to selskaber. Det betyder, at vi har en række dobbeltomkostninger," fortæller Casper Holst-Christensen."Vi har flere dobbeltomkostninger - for eksempel licenser til systemer, som vi arbejder på at slippe af med.""Alle vores indsatser går på, at vi konsoliderer for at kunne blive klar til at lave en skala-forretning med en lavere omkostning, og det er vi i proces med.""Og så henter vi jo heldigvis også rigtig mange kunder, og det er også derfor, at du kan se, at vores driftsresultat faktisk er vokset med omkring 70 procent. Det kommer til at vokse endnu mere markant her i 2017.""Allerede i 2016 begyndte vi at tage afskrivninger på nogle af de it-systemer, der afløser de it-systemer, der var i de to moderselskaber. Det er en af årsagerne til, at resultatet ikke er bedre, end det er.""Den primære årsag til røde tal er dog, at vi er dimensioneret til vækst - og det tager tid at lave væksten, og det koster.""Hvis du ser på den primære drift, kan du se, at vi har knap 70 procent i vækst. Det kommer til at vokse relativt hurtigt, og it er jo noget, der afskrives relativt hurtigt, så det er væk om nogle år.""Meget af det kommer selvfølgelig også an på, hvor meget vi investerer, og vi investerer meget heftigt i udbygning af infrastrukturen i vores forsyningsområder, og det vil vi blive ved med.""Men vi regner vi faktisk med, at vi i omkring 2019 skal give sorte tal med det investeringsniveau, vi arbejder med nu.""I hele vores naturlige forsyningsområde, som er SEAS-NVE's og NRGi's forsyningsområder, er der 626.000 husstande, og der har vi rullet fiber ud, så omkring 300.000 har mulighed for at få fiber.""Det er der så 100.000, der har valgt.""Vi skal lykkes med de sidste indsatser på etableringen af fælles it-platforme, så vi ikke skal drive forretning i et SEAS-NVE-system, et NRGi-system og et Fibia-system. Det er det, der er løftestangen.""Og så skal vi fortsætte med at investere i takt med efterspørgslen - og der er heldigvis rigtig mange, der efterspørger vores produkt.""Lige nu er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad det koster at rulle 5G ud og heller ikke helt, hvad teknologien vil kunne.""Men helt overordnet bliver det rigtig dyrt at rulle 5G ud, og derfor bliver det nok også mest relevant i de urbane områder. Og så er 5G et shared miljø, hvor fiberen næsten er dedikeret.""Så vi tror på, at fiber og 5G kommer til at supplere hinanden frem for direkte at konkurrere med hinanden."