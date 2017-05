Et af Danmarks mest populære mobil-spil bliver nu til en Hollywood-serie

Det danske spil Subway Surfers, der er et af de mest downloadede spil nogensinde, skal nu omdannes til en Hollywoodserie.

Annonce:



Annonce:

Et af de mest succesfulde danske spileventyr bliver nu til en animeret serie.Med over 1,5 milliarder downloads er spillet Subway Surfers det mest downloadede mobilspil i verden, og i 2018 bliver spillet til en tv-serie i samarbejde med Hollywood-produceren Sander Shwartz.Schwartz har været chef for Warner Bros animationsteam og har stået for produktionen af tv-serien bag det populære legetøj Skylander Acadamy.Subway Surfers går ud på at køre på skateboard over togvogne og samle point i på undergrundsbaner med livlige, tegneserieagtige figurer, som altså skal omdannes til en animeret serie."Subway Surfers-karaktererne begyndte som animationer, før de blev verdens mest downloadede spil. Derfor er tv-serien det naturlige næste skridt for os, hvor man kan sige, at vi vender tilbage til animationen," siger Bodie Jahn-Mulliner, en af grundlæggerne af Sybo, i en pressemeddelelse.Andre prominente navne i produktionen bliver manuskriftforfatteren Brent Friedmann, der har skrevet flere afsnit af Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars, Halo 4 og mange andre shows, så der satses stort på produktionen af de skateboard-glade ryttere."Med både Sander og Brent på holdet, har vi en stærk position som skabere af kreative universer og brands, der går langt forbi mobilskærmen. Den grundlæggende drejebog - kaldet The Bible - er klar og de første animationer er allerede skabt, så vi ser frem til, at vi meget snart tager et stort skridt fremad både kreativt og forretningsmæssigt," siger Mathias Gredal Nørvig, managing director, Sybo.Subway Surfers blev skabt og udvikler af Sybo og Kiloo tilbage i 2012.I dag er spillet blevet downloadet 1,5 millarder gange på iOS og Android, hvilket gør det til det mest downloadede mobilspil nogensinde og slår dermed både Candy Crush Saga, Angry Birds, Clash of Clans og Fruit Ninja.Subway Surfers er det ikke det første danske spil, der bliver omdannet til en tv-produktion. To gange tidligere har Hollywood filmatiseret den danske Hitman-serie, men begge gange har filmene modtaget negativ kritik fra både publikum og kritikere.