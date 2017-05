Her er de fem dygtigste it-topchefer i Danmark: Er nomineret til Årets CIO 2017

Årets CIO 2017: Fem danske CIO'er er nomineret til Årets CIO i Danmark i 2017. Se de fem nominerede it-topchefer her.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

: Den 8. juni kårer Computerworld, IDC og Dansk-IT Årets CIO i Danmark i 2017.Det er den mest eftertragtede pris for danske it-chefer og CIO'er, Årets CIO, der nu for 12. gang skal uddeles.Prisen er gennem årene gået til fremtrædende, visionære og dygtige CIO'er i både private virksomheder og offentlige myndigheder.Det var frem til begyndelsen af april muligt at indstille kandidater til Årets CIO. Alle indkomne forslag er siden blevet analyseret i dybden, hvorefter feltet blev snævret ind til 10 kandidater til titlen som Årets CIO.Herefter har en jury udvalgt de fem nominerede kanidater, vi nu kan præsentere herunder.Kræn Østergård Nielsen er som CTO for Coop ansvarlig for dagligvaregigantens samlede it-organisation og spydspids for den omfattende digitaliseringsrejse, som Coop er godt i gang med.På baggrund af den succesfulde transformation af Coop Teknologi i løbet af de seneste år er Kræn Østergaard Nielsen den 1. maj forfremmet til koncerndirektør og medlem af Coops øverste ledelse.Kræn, der er 37 år, har en bred ledelsesmæssig erfaring fra Coop, McKinsey, ISS og Dansk Supermarked. Uddannelsesmæssigt har han en HD i afsætning, en HD i supply chain management og en executive MBA.Torben Kjær er ansvarlig for strategisk it, digitalisering og innovation i Rambøll Gruppen. Som it-leder er han dybt engageret i, hvordan innovativ brug af digitaliseringen giver Rambøll-koncernen nye muligheder.Det handler både om at udvikle nye løsninger og services og om at sikre, at eksisterende systemer og processer bliver løbende forbedret.Torben er uddannet cand. oecon. og har mere end 20 års international ledelseserfaring inden for it. Gennem sin karriere har Torben beskæftiget sig indgående med at lede globale it-transformationer med det formål at udvikle it-funktionen til at kunne understøtte forretningen bedst muligt.Efter at have færdiggjort en master i management startede Claus Thomsen sin it-karriere hos Microsoft i Irland. Siden fik han job i softwarehuset Micrografx, hvorefter han fik ansættelse i medicinalvirksomheden Lundbeck.Claus Thomsen har været leder af en række it-områder i Lundbeck, heraf tre år i det engelske datterselskab.Claus har de sidste to år været CIO på hovedkontoret i Valby, hvor hovedfokus har været at skabe en omkostningseffektiv it-organisation, der er tæt på forretningen og understøtter dennes digitale udvikling. Privat er Claus gift, og bor på Frederiksberg med sin hustru og fire børn.Torben Fabrin er head of it i Arla Foods. Hos Arla har Torben Fabrin siden 2010 sammen med it-teamet sikret en omfattende turn-around med it-services og agile principper for på den måde at realisere transformationen til en digitalt drevet organisation.Før han kom til Arla i 2010, var han CIO i Deloitte Denmark, hvor han også var en del af Deloittes globale CIO Council. Torben Fabrin har også arbejdet med med management consulting hos både Accenture og Deloitte, før han blev CIO.Torben er uddannet i datalogi og matematik fra Aalborg Universitet i 1998, hvoraf han læste et semester på Pretoria University i Sydafrika. Derudover har han tilbragt i alt fire år i Forsvaret som officer, og han har også været udsendt til Sarajevo. Torben bor i Aarhus.Kenneth Messerschmidt startede sin karriere på den forretningsmæssige side i den finansielle sektor, men fandt sig efter nogle år til rette inden for it.Styrkerne ved at forstå kombinationen af forretning og it har gjort, at han de seneste 10 år for alvor har været hovedperson i en række større it-transformationsprogrammer i offentlige og private virksomheder. Senest eksemplificeret i TOP-TOY's ambitiøse SAP-projekt, som blev kørt agilt og overholdt både tid, økonomi og kvalitet.Kenneth har arbejdet med de fleste områder indenfor it, og i bestræbelserne på at gøre det umulige muligt, har han stort fokus på, at resultaterne sker gennem mennesker - af samme årsag er han coaching-uddannet.Du har selv mulighed for at deltage på konferencen Årets CIO 2017 8. juni, når Computerworld, IDC og Dansk-IT kårer Årets CIO i Danmark i 2017.Temaerne er blandt andet digital ledelse, digitale platforme, digital transformation og fremtidens it-sikkerhed - og så selvfølgelig kåringen af Årets CIO.Du kan se hele programmet og tilmelde dig her Her kan du se listen med de tidligere års vindere af Årets CIO i Danmark. Læs om CIO'erne og deres arbejde ved at klikke på personens navn herunder.