Ny Surface Laptop og Windows 10 S: Her er nyhederne fra Microsofts store event

Desudenintegrerer Windows 10 S alle applikationer fra Microsoft Teams for at forbedre samarbejdet i undervisningen, og med OneNote Class Notebooks kan læreren nemt distribuere indhold, tilpasse undervisningen og kommunikere med de studerende, forældre og kollegaer og spare værdifuld tid. Derudover vil Microsoft med Paint 3D og Windows Mixed Reality bringe kreative, digitale værktøjer ind i klasselokalet.

Med en ny version af Windows følger der også en ny baggrund. I Windows 10 S finder du en forenklet version af Windows 10's baggrund.

Microsoft har introduceret en ny version af Windows 10 kaldet Windows 10 S.Det er i bund og grund et modsvar mod Googles succesfulde letvægtersystem Chrome OS, der benyttes på billige, men samtidig strømbesparende computere, som særligt er populære i skoler.Den nye version af Windows 10 ligner fuldstændig den almindelige Windows 10 Home eller Pro, men kan kun afvikle programmer hentet fra Microsofts egen Windows Store.Det betyder, at almindelige win32-programmer såsom Chrome-browseren ikke fungerer i Windows 10 S, og du må derfor leve med Microsofts Edge-browser, med mindre Google udsender en Windows Store-version af Chrome.Forsøger du at installere et almindeligt program, vil en advarsel poppe op og fortælle, at programmet ikke kan installeres og i stedet foreslå en app fra Windows Store.Det er dog muligt at omdanne Windows 10 S til en mere almindelig Windows 10 Pro-version som et tilkøb, hvilket vil koste det samme som en Windows 10 Pro-licens.Formålet med den nye version af Windows 10 S er kunne få computere med relativ svag hardware til at fungere optimalt selv efter længere tids brug.Ved et lanceringsevent fremviste Microsoft en Windows 10 S-computer blive klar til en elev med alle baggrunds-apps åbne på 15 sekunder. En tilsvarende Windows 10 Pro-computer tog 40 sekunder for at åbne tilsvarende .net/Win32-programmer.Begrænset til kun Windows Store-apps burde Windows 10 S-computere også haveen bedre batterilevetid end en Windows 10-computer.Den nye version er rettet specifikt mod skoler og uddannelsesinstitutioner. Særligt i USA er Google Chromebook populær på grund af den lave pris og det enkle styresystem.Microsoft har også lanceret nye funktioner til at implementere og håndtere en skoles maskinpark af Windows 10 S-computere.Blandt andet har Microsoft optimeret måden at klargøre nye computere, hvor skolen administrator ikke skal andet end at klargøre et USB-stik og isætte det i en nyformateret Windows 10 S-computer, der herefter automatisk klargører maskinen med de udvalgte apps og indstillinger.I løbet af sommeren vil flere pc-producenter være på vej med nye Windows 10 S-computere, heriblandt Acer, Asus, Dell og HP, og priserne for de nye Windows 10 S-computere vil starte helt nede på 189 dollars - omkring 1.500 kroner.Microsoft annoncerede også, at alle de nye Windows 10 S-computere vil komme med et års gratis MineCraft Education samt gratis Office 365 for Education.I forbindelse med eventet annoncerede Microsoft også, at Office 365 vil kunne købes via Windows Store.En stor del af Windows 10 S's succes afhænger af, hvorvidt udviklere begynder at sende flere apps og programmer til Windows Store. Ellers er der en reel chance for, at Windows 10 S ender i samme glemmebog som Windows RT, som langt hen ad vejen tilbød præcis de samme fordele og ulemper som Windows 10 S.Microsoft fortalte, at Spotify-programmet er på vej til Windows Store-butikken, hvilket er et godt tegn. Spotify har tidligere afvist at udsende en desktop-klient via Microsofts butik.Lanceringen tirsdag eftermiddag handlede ikke kun om software og styresystemer.Microsoft Surface-team lancerede også en ny computer kaldet Surface Laptop, som vil være udstyret med Windows 10 S.Computeren følger samme designstil som Microsofts andre Surface-produkter med med et chassis af metal og enkle linjer, men overfladen ved tastaturet er dækket af samme alcantara-stof som Microsofts Surface Pro 4-type-covers.Computeren har en 13,5 tommer stor touch-skærm (3:2 format) og som understøtter Microsofts Pen fra Surface Pro 4 og Surface Book.Ligesom andre Surface 10 S-enheder vil den kun kunne afvikle Windows 10-apps fra Windows Store, med mindre du tilkøber en Windows 10 Pro-licens.Computeren kommer med en core i5 eller i7-processor (7. gen) og en PCIe SSD bygget ind i computerens motherboard, og da du ikke kan afvikle klassiske programmer, vil computeren holde til 14,5 timers brug, før den skal oplades igen.Ifølge Microsoft er den lille computer 50 procent hurtigere end Apples nye Macbook Pro (uden grafikkort) på grund af de nyere Intel-processorer.Surface Laptop kommer til salg fra den 15. juni med en pris på på 8.799 kroner for modellen med en i5-processor, 128 GB SSD og 4GB RAM.