Strafferetseksperter: Beskyttelsen af privatlivets fred skal opdateres til den digitale verden

Et råd af strafferetseksperter mener, at straffeloven skal revideres for at beskytte borgerens privatliv i det digitaliserede samfund. Blandt andet skal en dommer kunne kræve billeder fjernet fra internettet, og digitale sex-krænkelser skal straffes hårdere.

Det skal være lettere for borgere at føre en strafferetslig sag mod personer, der krænker deres privatliv digitalt.Det mener det såkaldte straffelovråd, der er et panel af fremtrædende jurister og strafferetseksperter.Rådet har efter Se og Hør-sagen haft til opgave gennemgå straffeloven for at vurdere, om den beskytter borgerens privatliv tilstrækkeligt i den digitale tidsalder - og det gør den tilsyneladende ikke.Rådet anbefaler blandt andet, at en dommer på vegne af en borger skal kunne rette henvendelse til et medie eller en person og kræve, at vedkommende fjerner privatlivs-krænkende billeder og andet materiale fra internettet.Udover at det skal være lettere at få fjernet materiale fra internettet, anbefaler strafferetrådet også, at det skal gøres ulovligt at overvåge andre mennesker elektronisk med for eksempel GPS-funktioner i smartphones.Det kan således få et strafferetligt efterspil, hvis man uden tilladelse logger på "find min iPhone" eller lignende tjenester for at holde øje med, hvor venner eller kærester befinder sig.Til sidst anbefaler rådet, at strafferammen for såkaldte "digitale sex-krænkelser" - såkaldt hævnporno. Det sidste forslag skal også omfatte uberettiget deling af viden om f.eks andre menneskers sygdom og skilsmisse-forhold, og strafferammen bør ifølge rådet hæves fra seks måneder til to år.[/b] Retten til dit privatliv er et spil uden regler - og du har intet at skulle have sagt [/b]