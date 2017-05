IBM advarer kunder: Vi har solgt USB-stik med malware

Der er blevet talt og skrevet meget om Internet of Things i de senere år. Internet of Things bevæger sig nu ind i en ny fase, hvor løsningerne og anvendelsesmuligheder stiger hastigt i antal samtidig med at det egentlige potentiale er klart til at blive indfriet. Vi sætter fokus på forretningsmulighederne og hvordan I kan komme igang samt på udfordringer med sikkerhed, privacy og it-drift.