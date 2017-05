Atea-direktør slipper for tiltale i bestikkelsessag

Rigsadvokaten afviser klage fra tre tidligere Atea-topfolk over, at Atea-direktør Morten Felding slipper for at blive tiltalt i den store bestikkelsessag.

Ateas administrerende direktør, Morten Felding, slipper for at blive tiltalt i den store bestikkelsessag, der i de seneste par år har trukket en række Atea-kunder i retten, hvor de er blevet dømt for at have modtaget bestikkelse.Sådan lyder afgørelsen fra Rigsadvokaten, der i begyndelsen af april modtog en klage fra tre tidligere topfolk i Atea, som Rigsadvokaten har afvist.Morten Felding har tidligere været sigtet i sagen for ikke at have grebet ind over for den udbredte praksis i selskabet med at ‘smøre' kunderne med forskellige former for rabatter eller ydelser.Bagmandspolitiet droppede imidlertid sigtelsen mod i marts, og det fik de tre tidligere topfolk til at indgive en klage over beslutningen.Her pegede de på, at Morten Felding var personligt involveret i flere af bestikkelsessagerne, hvor han personligt inviterede personer og godkendte udlæg.Rigsadvokaten er nu imidlertid nået frem til, at de tre tidligere topfolk ikke er klageberettigede i sagen.Fire af Ateas tungeste sælgere forlod under stor mystik pludselig Atea i sommer, hvilket du kan læse mere om herIndtil videre er en stribe tidligere og nuværende offentligt ansatte blevet dømt for at have modtaget bestikkelse fra Atea i forbindelse med indkøb af store mængder udstyr fra selskabet.Også Atea som selskab er sigtet i sagen, og det kan på sigt få alvorlige konsekvenser for det store selskab: Atea sigtet i stor bestikkelsessag: Kan komme til at koste selskabet dyrt Bagmandspolitiet har gennem det seneste år sigtet omkring 40 personer i sagen - herunder en række topfolk fra den offentlige sektor og Atea.Indtil videre har otte offentligt ansatte været stillet for en domstol. De tæller højtplacerede folk i store organisationer som Udenrigsministeriet, Københavns Kommune, Rigspolitiet og DSB.Heraf er to blevet frikendt, mens seks er blevet dømt for at have modtaget bestikkelse i form af forskellige rabatter eller hardware, som de har modtaget i forbindelse med indgåelse af aftaler med Atea.Senere har Østre Landsret formildet dommen for to af de ansatte - heriblandt den person, der blev dømt for at have modtaget bestikkelse for 44.000 kroner.Landsretten mente ikke, at han skulle have fire måneders fængsel og ændrede derfor dommen til 40 dagens betinget fængsel og samfundstjeneste.Domstolene har endnu ikke taget hul på den største del af sagen, nemlig en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her:3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.Det kan du læse mere om her:Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840.Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto.Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.