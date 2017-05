Fem vigtige detaljer fra Apple kvartalsregnskab, som er værd at vide

Apple er klar med kvartalsregnskabet, som indeholder fem vigtige punkter, som er væsentlige at bide at mærke i.

Sent tirsdag aften offentliggjorde Apple sit seneste kvartalsregnskab, der viser både en omætningsfremgang og et fald i salget af virksomhedens vigtigste produkt, iPhonen.I forhold til det tilsvarende kvartal sidste år faldt det globale iPhone-salg med én procent til 50,8 millioner enheder, hvilket svarer til en tilbagegang på 400.000 telefoner.Vi har gennemgået regnskabet for dig, og herunder har vi fundet fem væsentlige punkter, der er værd at hæfte sig ved.I det seneste kvartal har Apple solgt 400.000 færre iPhones i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år, og meget tyder på, at det matte salg skyldes den heftige rygtestrøm om den næste iPhone.Ifølge rygterne kommer den nye iPhone til at byde på en ny og bedre skærm, trådløsopladning og et helt nyt design, og det kan have betydet, at folk har valgt at udskyde deres investering i en ny iPhone."Folk afventer og ser, hvad der kommer til at ske med den nye iPhone," siger Ben Schachter, analytiker hos analysehuset Macquarie Securities, til New York Times Den næste iPhone ventes at blive præsenteret for offentligheden til september, men flere rygter peger på, at produktionsvanskeligheder hos Apples leverandører i fjernøsten kan udskyde den endelige lanceringsdato til slutningen af 2017 eller starten af 2018.iPhone-salget flader ud, men til gengæld køber forbrugerne dyrere iPhones.Af regnskabet frem går det, at selvom der er solgt færre iPhone er den samlede iPhone-omsætning steget.Den gennemsnitlige iPhone-salgspris er således steget fra 642 dollar i samme kvartal sidste år til 655 dollar i dette kvartal.En del af forklaringen skal findes i lanceringen af den nye og dyrere iPhone 7 Plus, der udover at værre fysisk større end den almindelige iPhone 7 også er udstyret med et helt særligt kamera, der ikke findes i Apples andre telefoner."Efterspørgslen efter iPhone 7 Plus var meget større end vi havde forventet," sagde Apples administrerende direktør Tim Cook i det såkaldte earnings call (et konferenceopkald i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, red)Apples wearables-forretning er så stor, at hvis den var en selvstændig virksomhed ville den kvalificere sig til en plads på den såkaldte Fortune 500-liste over USA's 500 største virksomheder.Det sagde Apples administrerende direktør Tim Cook i earnings call'et.På en 500. pladsen på Fortune 500-listen finder vi den amerikanske detailkæde Burlington Stores med en omsætning på 5,6 milliarder dollar.Derfor kan vi ifølge Financial Times konkludere, at Apple gennem de seneste 12 måneder har omsat for mere end 5,6 millliarder dollar (38 milliarder danske kroner, red) i wearables-kategorien, der er Apples nyeste produktkategori.I wearables-kategorien finder vi Apples smartwatch, Apple Watch, samt Apples hovedtelefoner, AirPods, og hovedtelefoner af mærket Beats.Apple oplyser ikke de præcise salgstal for produkterne i wearables-kategorien, men i regnskabet er produkterne her fra samlet i kategorien "other".Omsætningen for produkterne i denne kategori er steget med 31 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Til Financial Times oplyser Apples økonomidirektør, Luca Maestri, at salget af Apple Watch har udviklet sig "ufatteligt godt" og, at urets salgstal lige knap er blevet fordoblet i forhold til sidste år.Apples services-forretnings fortsætter med storme derud af og er vokset med 18 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Apples services-forretning omsætter nu for 7,04 milliarder dollar eller knap 48 milliarder danske kroner, og udgør nu 13,3 procent af Apples samlede omsætning,.Apple forventer, at virksomheden i 2020 vil have fordoblet omsætningen på services-området.Service-forretningen består blandt andet af indtægterne fra den populære App Store, iCloud og musikstreamingtjenesten Apple Music.Indtægterne fra denne del af forretningen af kendetegent ved at være relativt stabile og ofte abonnementsbaserede, hvilket gør serviceforretningen særligt interessant for investorerne.Apples omsætning på det kinesiske marked fortsætter med at dykke, og er i dette kvartal faldet med 14 procent sammenlignet med sidste år.Til det amerikanske medie Bloomberg siger John Butler, der er analytiker hos Bloomberg Intelligence, at det især er kinesiske smartphone-producenter som Huawei, Oppo og Vivo, der gør livet surt for Apple ved at tilbyde smartphones til lukrative priser.Det er væsentligt for Apple, da Kina er blandt de allerstørste markeder i verden.