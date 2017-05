Test: Software-opdatering giver LibraTone Zipp-højttaler alt for lækker funktion - hvis du altså er Spotify-bruger

Test: Libratone har med en software-opdatering gjort sine Libratone-højttalere til et markant mere interessant produkt for alle de danske Spotify-brugere.

Det virker måske lidt underligt, at vi vælger at tage en over to år gammel højttaler til test. Libratone Zipp blev lanceret i slutningen af 2015, men en firmware-opdatering har gjort højttaleren yderst aktuel igen.Med med den seneste firmware-opdatering, som også er udsendt til andre nyere Libratone-højttalere, kan du nu gemme Spotify-playlister direkte på højttaleren, så du ikke behøver tilslutte din smartphone eller tablet hver eneste gang, du vil lytte til musik.Og efter at have prøvet højttaleren i en måned, kan vi konkludere, at det er en prægtig funktion, der komplementerer en allerede god og gedigen, dansk højttaler.Også selv om opsætningen med playlister ikke just er lige til.Zipp er en cylindrisk højttaler, som ligner en stofbeklædt termokande. Højttaleren er dækket af et aftageligt stykke stof, som er fastnet med en lynlås - deraf navnet Zipp - og en læderstrap giver både et flot detalje og et praktisk håndtag.Og selvom Libratone idag ejes af et kinesisk investeringsselskab, er de danske designdyder fastholdt.Der er ikke mange dikkedarer eller ligegyldige kanter, og selvom journalisten her selv er mere til B&O Plays mere rå og minimalistiske design, er Libratone Zipp et lækkert produkt, som let smelter sammen med resten af rummet.I bunden af højttaleren finder du tænd/sluk-knappen sammen med en dedikeret port til opladning (ingen MicroUSB her), samt en audioport og USB-stik.Forbinder du din telefon til højttaleren via USB-porten, kan du afspille musikken, imens du oplader telefonen. Det er en god lille uventet funktion, så du ikke behøver have alverdens stik til at ligge og flyde.Med den seneste firmware-opdatering skulle Libratone have optimeret opstartstiden for højttaleren, men vi synes stadig, at den er irriterende lang tid om at starte op, før man kan forbinde og sætte sin Birthe Kjær-playliste på. Langt længere tid end tilsvarende bluetooth-højttalere.Den relativt store trådløse højttaler følger ligeledes de stolte danske traditioner og byder på en ganske flot og slagkraftig lyd.Det sørger et 4-tommers bas/mellemtone-modul for, og selvom vi har oplevet klarere mellemtoner på andre højttalere i samme kategori, så er lydbilledet generelt en behagelig oplevelse.Libratone Zipp er en af det danske lydhus' største højttalere, og selvom der er indbygget batteri, er Zipp mest af alt en højttaler til reolen fremfor skovturen.Højttalerens Spotify Connect, internet radio og gemte playlister kan kun udnyttes, når højttaleren har adgang til WiFi, men det er en bonus, at du kan tage højttaleren med dig i sommerhus eller til stranden, og ikke behøver endnu en højttaler til dette.Med den seneste opdatering til Libratones højttalere kan du forbinde og gemme playlister direkte på højttaleren. En undervurderet funktion når det ellers lykkes at sætte det op.Rent teknisk gemmer højttaleren ikke din playliste på et lagerdrev, men gemmer genvejen til Spotifys servere og forbinder direkte til streamingtjenestens sky for at afspille din liste.I alt kan du gemme fem forskellige favoritkanaler, som du kan starte og navigere rundt imellem ved at trykke på et hjerte-ikon op toppen af højttaleren. Har du en bestemt playliste, stream, Spotify-kanal eller kunstner, som du næsten altid lytter til derhjemme, kan du nemt tilgå listen direkte fra højttaleren.Du kan også opsætte internetradiokanaler på de samme fem favorit-kanaler.At listen ikke gemmes på selve højttaleren betyder også, at du ikke kan lytte til playlisterne, hvis du tager højttaleren med ud af huset væk fra WiFi, hvilket er grunden til, at vi kalder Zipp for en stuehøjttaler med mobile evner.Hos journalisten her valgte fem favoritter med "Kaizers Orchestra (Violeta Violeta Vol III-albummet)", DR P1, "Indie Pop!", "Musik til arbejdet", og DR P4 København.Alle som hurtigt kan vælges, uden at man først behøver tilslutte sin telefon til højttaleren. Genialt.Næsten i hvert fald. For selve opsætningen af playlister i højttaleren er ikke just let eller ligetil. For at gemme en playliste skal du:1. Åbne Spotify-appen.2. Vælge din playliste.3. Afspille den på en Libratonehøjttaler via Spotify Connect.4. Åbne Libratone-appen.5. Trykke på fuglen i højre hjørne af appen.6. Åbne My Soundspaces.7. Trykke på din højttaler.8. Se om playlisten afspilles og derefter trykke på Favorites.9. Tryk på det lille hjerte med et plus ud for Now Playing.10. Vælg hvilken favoritkanal, der skal overspilles.Det er unødvendigt kompliceret, men Libratone fortæller Computerworld, at der er en opdatering på vej, der vil gøre processen lettere. Det håber vi, for opsætningen hæmmer en ellers god funktion.Den nye firmware til Libratones højttalere og dermed også Zipp er en gave til dem, som ofte lytter til de samme Spotify-playlister i stuen eller lejligheden.Når det lykkes at sætte de fem favoritkanaler op, er det en funktion, som man øjeblikkeligt savner på alle andre højttalere.Men selve opsætningen trækker ned.Det er både ulogisk og kluntet, og hverken appen eller medfølgende manual i pakken forklarer, hvordan man opsætter playlister. Vi måtte google os frem til en løsning.Lyden i højttaleren er god og højttaleren slagkraftig, men du finder bedre lyd i eksempelvis B&O Plays Beolit 15, men som også koster mere end Libratones Zipp.Det handler dog heller ikke om at tilbyde den bedste lyd på markedet, men i stedet mest bekvemmelighed, og her vinder Libratone så absolut - altså efter playlisterne er sat op.