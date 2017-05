CIO forlader Mærsk-koncernen - skifter til smykkegiganten Pandora

Billeder: Kim Stensdal.

Mærsk-selskabet Svitzer mister sin CIO, Jesper Kingo Christensen, der skifter til Pandora.

Jesper Kingo Christensen kom til Svitzer i januar 2014. Nu er han skiftet til Pandora.

Jesper Kingo Christensen, der har været CIO i Svitzer siden januar 2014, skifter til smykkegiganten Pandora.Det fremgår af hans LinkedIN-profil.Her kan man læse, at han med start den 1. maj er blevet "vice president for it planning" hos Pandora.Svitzer er verdens ældste bugser- og bjergningsselskab og har eksisteret siden 1833.I dag har selskabet 4.200 medarbejdere på verdensplan og omkring 400 slæbebåde.Jesper Kingo Christensen har fra hovedkontoret i Københavns Nordhavn sammen med de 25 globale medarbejdere i it-organisationen arbejdet på at modernisere selskabet på it-fronten.Det har han tidligere fortalt om i et længere interview her på Computerworld:"Basalt set blev jeg ansat til at genskabe tilliden til it. Der var simpelthen en problematisk udfordring i, at it ikke fungerede," forklarede Jesper Kingo Christensen dengang."Nu har vi fået en stabil infrastruktur og hastighed på applikationerne, hvilket er en forudsætning for at få folk til at arbejde med vores systemer og data. Det frigiver så tid, så vi kan arbejde med det 'value add', som vi så gerne vil."Hos Pandora kommer Jesper Kingo Christensen til at blive en del af en fremadstormende koncern, hvor der også sker mange ting på den digitale front i disse år.Sidste sommer ansatte det børsnoterede smykkefirma en ny CIO, Peter Cabello Holmberg , der kom fra en stilling som CIO i GN Store Nord."Jeg ser frem til at begynde i Pandora og være med til at etablere en global it-organisation, der kan understøtte de fortsatte vækstambitioner," udtalte Peter Cabello Holmberg dengang til Computerworld.Jesper Kingo Christensen refererer i sin nye stilling som "vice president, it planning" i Pandora til Peter Cabello Holmberg.Pandora, der har hovedkontor i København, blev stiftet i 1982, og beskæftiger i dag 21.500 medarbejdere, heraf er cirka 12.400 i Thailand, hvor produktionen af smykkerne foregår.2016 havde Pandora en omsætning på 20,3 milliarder danske kroner.