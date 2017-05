Her er specifikationer og pris på den nye Surface Laptop - og de bedste alternativer

Ny bærbar computer fra Microsoft ser både spændende, lækker og ikke mindst dyr ud, og der findes andre tilsvarende bærbare, som tilbyder det samme.

Surface Laptop, i5 Surface Laptop, i5 Surface Laptop, i7 Surface Laptop i7 Styresystem Windows 10 S (kan gratis opgraderes til Windodws 10 Pro inden for et år Processor Intel i5-7200U (7. gen Kaby Lake) Intel i5-7200U (7. gen Kaby Lake) Intel i7-7660U (7. gen Kaby Lake) Intel i7-7660U (7. gen Kaby Lake) GPU Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics 640 Intel Iris Plus Graphics 640 RAM 4 GB RAM (2133 MHz LPDDR3) 8 GB RAM (2133 MHz LPDDR3) 8 GB RAM (2133 MHz LPDDR3) 16 GB RAM (2133 MHz LPDDR3) Lagerplads 128 GB SSD 256 GB SDS 256 GB SSD 512 GB SSD Skærm 13,5 tommer (2.256 x 1.504 pixels - 201ppi), touch Størrelse 308 mm x 223 mm x 14,47 mm, 1,25 kilo Batteri op til 14,5 timers videoafspilning (ifølge Microsoft) Pris 8.799 kroner 11.299 kroner 13.999 kroner 19.299 kroner

HP Spectre x360 13 (2017) Lenovo Carbon (2017) Dell XPS 13 (2017) Apple Macbook Pro 13 (2016) Styresystem Windows 10 MacOS Processor Intel i7, 7500U (7. gen Kaby Lake) Intel i5, 7200U (7. gen Kaby Lake) Intel i5, 7200U (7. gen Kaby Lake) Intel i5, (6. gen Sky Lake) GPU Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 620 Intel Iris Graphics 540 RAM 8 GB RAM (1866 MHz LPDDR3) 8 GB RAM (1866 MHz LPDDR3) 8 GB RAM (1866 MHz LPDDR3) 8 GB RAM (1866 MHz LPDDR3) Lagerplads 512 GB SSD 256 GB SDS 256 GB SSD 256 GB SSD Skærm 13,3 tommer, 1.920 x 1.080 pixels (touch) 14,0 tommer, 1.920 x 1.080 pixels (ikke touch) 13,3 tommer , 3.200 x 1.800 pixels (touch) 13,3 tommer, 2.560 x 1.600 pixels (ikke touch) Størrelse 13,9 mm x 307 mm x 218 mm, 1,32 kg 15,9 mm x 323 mm x 217 mm, 1,114 kg 9 mm x 302 x 200 mm, 1,2 kilo 14,9 mm x 304 mm x 212 mm, 1,37 kilo Batteri 16 timer (ifølge HP) 15,5 timer (ifølge Lenovo) SDS 13 timer (ifølge Dell 10 timer (ifølge Apple Pris 13.499 kroner 11.299 kroner 11.999 kroner 12.999 kroner

HP Spectre x360

Lenovo Thinkpad Carbon (2017)

Dell XPS 13

Apple Macbook Pro 13 (og 15)

Microsoft lancerede tirsdag eftermiddag dansk tid en ny Surface-computer.Denne gang er det en bærbar computer uden aftagelige skærme eller andre smarte fiduser: Surface Laptop er, som navnet indikerer, en bærbar computer og intet andet.Alligevel er den nye Surface Laptop en interessant maskine. Den er ment som den nye frontfigur i udbredelsen af Windows 10 S, en særlig, mere sikker version af Windows 10, der kun kan afvikle Windows 10-apps fra Microsofts app-butik. Du kan dog opgradere gratis til Windows 10 Pro inden for et år.Computeren byder på en skærm i det atypiske 3:2 format ligesom både Surface Pro 4 og Surface Book i en høj opløsning, selve computeren køles ned af kølerør langs hele bunden af computeren, og overfladen ved tastaturet er dækket af den samme alcantara-stof, som du finder på Type-coveret til en Surface Pro 4.Resten af computeren er udformet i samme designsprog som de andre Surface-produkter, og du kan sammeligne den nye Surface Laptop med Apples Macbook Air, selvom Surface-computeren ifølge Microsoft selv er 50 procent mere kraftfuld end Apples spritnye Macbook Pro 13.Den koster dog også det samme som en ny Macbook Pro.Herunder har vi samlet en oversigt over både specifikationer og priser.Prisen er høj i begge ender af skalaen. 8.799 kroner er en høj pris for en computer med kun 4 GB RAM, ligesom 19.299 kroner er en høj pris for en computer uden eksempelvis dedikeret grafikkort.En tilsvarende Dell XPS 13 med en lidt svagere i7-processor, samme mængde RAM og lagerplads koster kun 12.290 kroner. Dog med en knap så hurtig hukommelse.Den nye Microsoft Surface Laptop halter ligeledes på portudvalget. Den har kun en enkelt USB A-port, en MiniDisplay-port, Surface-opladerstik og audioport. Her mangler vi de mere universielle og fremtidssikre USB C- og Thunderbolt 3.0-porte, hvilket virker som et underligt fravalg fra Microsofts side.Herunder har vi samlet en lille liste af computere i samme high-end kategori som Microsofts nye Surface Laptop. Vi har valgt kun at tage modeller med med 8 GB RAM og 256 GB lagerplads. Derfor er prisen højere end Microsofts Surface Laptops startpris.Surface Laptop kan forudbestilles i dag og kommer i handlen fra d. 15 juni.Den kommer kun i farven "platinum". Ingen rødvinsplet-rød computer til Danmark endnu.En af HP's mest anmelderroste computere er HP Spectre x360 13, som er udkommet i en opdateret 2017-version. Den findes i en række forskellige prisklasser og med forskellige specifikationer, og byder blandt andet på en touch-skærm i FHD-opløsning, der går næsten helt ud til kanterne.Den har også muligheden for at rotere 360 grader rundt og blive omdannet til en lidt tung Windows 10-tablet på samme måde som Lenovos computere.Inde i computeren (fra skemaet) finder du en af Intels nyeste processorer samt 8 GB RAM og 256 GB lagerplads.Computeren er bygget i solidt metal, der ikke giver sig en tomme, hvis du vrider i den, og computeren byder på både USB 3.1, 3.0 og Thunderbolt 3-porte samt en almindelig USB A-port. Det er ren port-porno.Lenovo Carbon er Lenovos topmodel for erhvervslivet. Det er en sejlivet Thinkpad-inspireret ultrabook med et tyndt design og en flot skærm.Computeren har ligeledes det velkendte Lenovo-tastatur, ligesom den er udstyret med Intels seneste processor.Den har også den lille røde Lenovo-dut, som kan bruges i stedet for trackpadden.Carbon 2017 har desuden to Thunderbolt 3-porte og to USB 3.0-porte.Dells XPS 13 er en af darlingerne inden for de traditionelle computere, som ikke også fungerer som en tablet.Det særlige ved XPS 13 er dens skærm, som går næsten helt ud til kanten. Det ser blændende godt ud og fås i enten FHD- eller QHD-opløsning, og da skærmen går helt ud til kanten, virker computeren langt mindre end andre 13-tommer computere.Vi vil klart anbefale modellen med touchskærm og QHD-opløsning.Hvis du hellere vil væk fra Windows-land, skal du se dig om efter en Macbook Pro 13. Den findes også i en dyrere model med den omdiskuterede touchbar (og en hurtigere processor), men prisen stiger også markant.Den nye Macbook Pro 13 benytter sig af sidste års processorfamilie fra Intel kaldet Sky Lake, og er derfor på papiret langsommere end sine Windows-fætre. Omvendt har de nye Macbooks en ny type lynhurtig SSD som i visse applikationer gør op for den langsommere processor.Desuden har Macbook Pro 13 hele to USB C Thunderbolt 3)-porte, hvilket er mere end Surface Laptop.