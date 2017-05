3 lukker for masser af kunders frie mobilbrug uden for Danmark - prisstigninger på vej til de fleste danske mobilbrugere

Langt de fleste danske mobilbrugere kan forvente prisstigninger som følge af EU's nye roamingregler.

Flere sigter ifølge Business efter prisstigninger.

Teleselskabet 3 lukker inden for de kommende par uger for kundernes brug af deres 3-abonnement i udlandet.Det er den direkte konsekvens af, at EU har besluttet, at alle europæiske mobilbrugere fra 15. juni har forbudt teleselskaberne at opkræve roaming-afgifter af kunder, der roamer på udenlandske mobilnetværk.Teleselskaberne må imidlertid fortsat godt opkræve afgifter af hinanden.Det betyder med andre ord, at teleselskabet - og ikke kunden - må til lommerne, hvis dets kunder anvender mobiltelefonen i udlandet.3 har derfor ifølge Business nu taget konsekvensen og fjerner nu muligheden i alle selskabets pakker undtagen ‘3LikeHome' for at roame på udenlandske selskabers netværk, hvor der nu bliver lukket helt.‘3LikeHome' indeholder fri roaming op til 10 gigabyte i det meste af Europa, men ifølge Business kan der også her snart komme ændringer.Det samme gælder de øvrige mobilselskaber, der er i tænkeboks for at finde ud af, hvordan de vil håndtere situationen.