Han har som it-investor prøvet at miste 46 milliarder kroner på én dag: "Det kørte af sporet"

Stifter og direktør for amerikanske Microstrategy, Michael Saylor, mistede på en enkelt dag mere end 46 millarder kroner. Den amerikanske it-milliardær fik en lærestreg, da dot.com-boblen brast. I dag elsker han stadig branchen.

"Andre er i den her branche, fordi de gerne vil lave forretning eller tjene penge. Jeg fokuserer ikke på den dag. Jeg fokuserer på fremtiden. Det er langt mere konstruktivt," Michael Saylor, stifter og direktør for Microstrategy.

"I retrospektiv voksede vi for hurtigt, og det kørte af sporet. Det gjorde meget ondt at komme igennem den tid," siger Michael Saylor til Computerworld.





FAKTA om Microstrategy - Stiftet i 1989 af Michael Saylor og Sanju Bansal.



- Virksomheden laver "Business Intelligence", mobilt software og leverer cloudbaserede services.



- Løsningerne gør det muligt blandt andet at visualiserer enorme mængder data og blandt andet tilgå det på mobile devices. Det gør det muligt for ansatte at følge varebeholdning med videre.



- Nogle af verdens største virksomheder er kunder hos Microstrategy.

"Forestil dig, at du sidder i en flyver, der bare dykker mod jorden, og du forsøger at rette op. Man sidder bare med store øjne og hiver i styrepinden for at få rettet op, men der var ingenting at gøre," Juri Cetti, børsmægler hos Handelsbanken, da Microstrategy-aktien kollapser.

Mandag den 20. marts år 2000 er en dag, som Michael J. Saylor aldrig nogensinde kommer til at glemme.Som stifter og administrerende direktør for amerikanske Microstrategy oplevede han noget som kun ganske få nogensinde oplever: At miste 46 milliarder kroner i løbet af en enkelt dag.Som stifter af og direktør for virksomheden Microstrategy var han storaktionær i selskabet med mere end 55 procent af aktierne.Igennem 1990'erne var Michael Saylor blevet et kendt ansigt i Washington, hvor han bor, ligesom han prydede flere lister over verdens rigeste mennesker.Blot 10 dage tidligere var multimilliardærens aktier blevet værdisat ud fra en aktiekurs på 313 dollar til utrolige 13,6 milliarder dollar, hvilket svarede til omkring 104 milliarder kroner.I midten af marts år 2000 var der tilsyneladende ikke noget, der kunne rokke ved, at Microstrategy-aktien havde kurs mod himmelen.Y2K-problematikken havde alle lagt bag sig, og festen på Wall Street virkede uendelig, når det handlede om it-aktier.Det forklarer Juri Cetti, der var børsmægler for Handelsbanken under dot.com-bølgen.Han husker tydeligt stemningen dengang."Hver dag steg aktierne bare. Du skulle bare købe. Det kunne simpelthen ikke gå galt. Der var virkelig få mennesker, der sagde, at det ikke ville holde. Alle endte med at hoppe med på vognen. Det var ligesom med boligboblen i Danmark i 2007," siger han.Men mandag 20 marts skete der noget, der fik det urokkelige faktum til ikke bare at vakle, men fuldstændigt kollapse."I marts 2000 knækker det. Den dag i dag kan man være bagklog og sige, at det var for dyrt, men der er ingen smoking gun. Det var ikke sådan, at der var en fond, der gik konkurs eller en nyhed, der udløste det. Derefter kørte det bare nedad. Hver dag faldt aktierne nærmest i flere år," forklarer Juri Cetti.For Microstrategy udløstes helvede, da selskabet offentliggjorde, at man var nødt til at revidere regnskaberne for 1999 og 1998.Nyheden sendte en chokbølge gennem markedet, der straffede Microstrategy-aktien hårdt.Aktien kollapsede og kursen faldt til 86,75 dollar fra 226,75 dollar, da markedet åbnede.Faldet på omkring 60 procent betød, at Michael Saylor, der selv var storaktionær i foretagenet, måtte se sin personlige værdi nedskrevet med mere end 46 milliarder kroner i løbet af en eftermiddag.Tiden efter den katastrofale dag for både Michael Saylor og Microstrategy bød ikke på mildere tider.Aktien lå sønderbombet og var i tiden efter fortsat investorernes prygelknabe. I midten af april skrabbede aktien bunden med en pris på 30 dollar per aktie. Det skete i dagene efter, at det kom frem, at også regnskabet fra 1997 måtte tages under lup.Juri Cetti, der på daværende tidspunkt havde mærket skiftet fra, at pengene væltede ud af telefonrøret på børsmæglerkontoret til, at kurserne nu styrtdykkede, husker følelsen:"Forestil dig, at du sidder i en flyver, der bare dykker mod jorden, og du forsøger at rette op. Man sidder bare med store øjne og hiver i styrepinden for at få rettet op, men der var ingenting at gøre," forklarer han.I dag er Microstrategy ikke bare kommet tilbage på sporet, det går faktisk aldeles strålende for virksomheden.Men ikke alle har været så heldige.Mange virksomheder bukkede under eller gik ned med et brag, da dot.com-boblen brast, og derfor er Michael Saylor tilfreds med, at Microstrategy fortsat eksisterer med ham ved roret."Da vi i 1998 gik på børsen, var der 100 konkurrenter. I 2010 var 99 af dem væk. Det giver en dødelighed på 99 procent. Jeg er ". Hvorfor er jeg det?," spørger Michael Saylor ud i mødelokalet på det gamle Hotel Hilton ved Københavns Lufthavn og svarer selv:"Det er jeg, fordi jeg elsker den her branche. Andre er i den her branche, fordi de gerne vil lave forretning eller tjene penge. Jeg fokuserer ikke på den dag. Jeg fokuserer på fremtiden. Det er langt mere konstruktivt."Den nu 52-årige Michael Saylor erkender, at tiden efter dot.com-bølgen var hård. Nu handler det ikke længere om vilde vækstrater og himmelfarne aktiekurser."Jeg tror, at det har påvirket mig på den måde, at jeg påskønner mere at kunne fokusere på kunderne og drive forretningen på en temmelig konservativ vis. Vores strategi fokuserer på organisk vækst, så vi tjener penge hvert kvartal. Vi bruger ikke flere penge, end vi tjener, vi låner ikke penge, og vi har ingen gæld," siger han og fortsætter:"Det at være til stede for at beskytte produktets integritet og sikre forholdet til kunderne, er det, der betyder noget. Så kommer væksten med tiden, hvis man fokuserer på at forbedre produktet og servicen. Man skal ikke lade sig distrahere af alt det andet. Det er et maraton - ikke et sprint," siger Michael Saylor og læner sig tilbage i kontorstolen og folder hænderne under det guldfarvede slips.Microstrategy aflagde i slutningen af april regnskab for første kvartal og tallene viste fortsat fremgang for virksomheden, der med selvsamme Michael Saylor i spidsen sælger BI-løsninger til kunder overalt i verden.At virksomheden i dag klarer sig, og selvsamme Michael Saylor står i spidsen, gør både Microstrategy og direktøren til noget af et særtilfælde, vurderer Juri Cetti."Man må give ham, at han er en-ud-af-en-million forstået på den måde, at han faktisk overlevede dot.com-bølgen," siger han og fortsætter:"Alle andre dot.com-selskaber, der havde lavet sådan noget, ville være gået konkurs efterfølgende. Microstrategy lever stadigvæk, og de tjener faktisk penge i dag. Aktiekursen er aldrig kommet tilbage på det tidligere niveau, men hvad der er endnu mere utroligt er, at Michael Saylor stadig er CEO."Michael Saylor var i Danmark for at holde med møde med en af Microstrategy's store danske kunder.Få timer efter Computerworld mødte ham på det fornemme hotel ved Københavns Lufthavn steg Michael Saylor ombord på sit privatfly og satte kursen mod Kuala Lumpur.