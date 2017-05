Rapport: Skats skandale-ramte EFI system var spækket med fejl, men blev taget i brug alligevel

Indledende tests viste at Skats skandaleramte indrivelsessystem var spækket med fejl. Men alligevel blev det taget i brug.

Skats skandaleramte EFI-system blev taget i brug, selv om over en tredjedel af de indledende test af systemet slog fejl.Det viser en endnu ikke offentliggjort rapport om systemet, som den danske radiostation Radio 24syv har fået indblik i.Rapporten, der er udarbejdet af Søren Lauesen, der er professor ved IT-Universitetet, viser ifølge radiostationen, at der før systemet blevet taget i brug blev foretaget 9.700 test af systemet, hvor af blot 5.700 var succesfulde, mens 3.400 fejlede og 600 aldrig blev gennemført."Jeg har ikke noget godt at sige om EFI. Jeg synes, det er fint, det blev lukket. Det skulle det bare være blevet seks år tidligere", siger professor Søren Lauesen til Radio24syv.Da EFI-systemet blev lanceret for fire år siden, havde systemet allerede været ramt af den ene forsinkelse efter den anden.Først skulle systemet have været klar i 2007, men herefter blev det udskudt til 2009 og endte først med at stå klar i 2013.Men her stoppede problemerne ikke. I september 2015 endte Skat med at aflive systemet efter, at der var blevet konstateret fejl i de indrivelser, som systemet skulle stå for.Sidste år kom det desuden frem, at regningen for at lukke det kuldsejlede it-system vil lande på hele 1,2 milliarder kroner.Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har tidligere fortalt til Computerworld, at EFI-skandalen betyder, at skattelovgivningen nu skal skrives om, så den tilgodeser Skats it-systemer"De jurister, der skriver lovgivningen, skal få en forståelse for, at lovparagrafferne skal kunne omsættes til et it-system. På en række områder skal vi begynde forfra med lovgivningen, mens vi på andre områder er tvunget til at køre videre, fordi man ikke kan lave alt om på én gang," sagde Karsten Lauritzen efter lukningen af EFI i 2015.Skat har desuden stævnet leverandøren KMD for EFI-skandalen med krav om tilbagebetaling af gigantiske 692 millioner kroner.