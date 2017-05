Amerikansk it-milliardær: Danmark bør tage ved lære af Cayman Islands

(Foto: Steffen Villadsen)

Nogle af verdens mest udskældte øer bør være et forbillede for Danmark. Sådan lyder beskeden fra den amerikanske it-legende Michael Saylor, der har tjent milliarder på it-virksomheden Microstrategy.

I det caribiske hav ligger nogle af verdens måske mest omstridte øer blandt lovlydige skatteborgere.Skattejægere indstiller ofte sigtet mod de tre øer, der er berygtede for at være omdrejningspunkt for formuer, der ikke ønsker kontakt med skattemyndighederne.Alligevel bør skattelyet tjene som inspiration for Danmark.Det mener den amerikanske it-milliardær Michael Saylor, der har tjent en formue på sin it-virksomhed Microstrategy.Når den amerikanske it-personlighed beder danskerne rette blikket mod det tropiske skatteparadis, så drejer det sig ikke om øernes særlige skattepolitik.Det drejer sig derimod om at finde en niche og dyrke den.

"Jeg har en yacht. Den er indregistreret på Cayman Islands. Det er alle yachter. Der står George Town, Cayman Islands bag på dem alle sammen. Hvis der altså ikke står Bikini eller Jaluit på, fordi de er fra Marshall-øerne. Det er de to mest populære stedet på kloden at have sin yacht indregistreret." siger Michael Saylor til Computerworld.



"De tjener masser af penge på Cayman Island ved at indregistrere yachter. Det er det, de gør. Det er deres niche."



Så i Danmark skal vi gøre det samme og "bare" finde vores egen niché eller hvad?



"Cayman Islands har taget en hundrede år gammel ide om, at alle folk skal have indregistreret deres yachter et eller andet sted, så deres niche er blevet at indregistrere skibe og yachter. I dag er der masser af nye forretningsområder såsom elektronisk sundhedspleje eller elektronisk uddannelse, mobil-forsikring og mobil bankdrift. Hver af disse områder er overvældet af regulering," siger han



Så de første, der lemper reguleringen....?



"Ja, de vinder nok markedet inden for det område," siger Michael Saylor.





"Det er lidt indviklet, og man skal tænke sig om, for man vil ikke kaldes et skattely. Michael Saylor, stifter og direktør, Microstrategy

Find en niche

Ifølge den amerikanske it-direktør bør den danske regering kigge på reguleringen inden for de nye brancher, der opstår som følge af den teknologiske udvikling.



Det handler ifølge Michael Saylor om at vedtage gunstig lovgivning, så man kan tiltrække sig de nye branchers opmærksomhed.



"I skal bare finde noget, som alle andre i jeres region bøvler med. Det kan være indenfor finanssektoren, forsikringsbranchen, sundhedssektoren eller uddannelsesområdet," mener Michael Saylor.



"Tag nu foreksempel telemedicin. Hvis jeg var læge, og jeg kunne udføre telemedicin til alle i Europa eller sågar i hele verden fra Danmark med en vis fordel for eksempel ved mindre regulering, så ville alle folk flytte hertil for at gøre det."



Fremtidens mand

I 2012 udgav Michael Saylor bogen "The Mobile Wave".



I bogen beskriver han, hvordan han forventer, at en mobil revolution vil ændre mange aspekter i samfundet.



Flere af Saylors forudsigelser har vist sig at holde stik, særligt når det drejer sig om den indflydelse, som teknologiens mobilitet har fået på forskellige brancher.



Europæiske eksempler

Han fremhæver lande som Schweiz og Irland som gode eksempler på lande, der har gjort lovgivningen favorabel inden for visse områder og nydt godt af det efterfølgende.



"Kig på Irland. Landet havde en lavere selskabsskat end alle andre lande i Europa og alle pengene går til Irland," siger han.



"Det er lidt indviklet, og man skal tænke sig om, for man vil ikke kaldes et skattely. Men se på Schweiz. Landet indførte bankhemmelighedslove, og hvem kommer det til gode?Bankerne. Og hvad skete der? Alle med penge satte deres penge i bankerne i Schweiz og Schweiz har levet af sin bankindustri i 70-80 år - fordi landet skabte mere favorable love for bankerne end noget andet sted i verden," slår Michael Saylor fast.