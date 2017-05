Morgen-briefing: Danske Bank præsenterer digital investeringsrådgiver i dag / Analytiker: Columbus er en god investeringscase / Fujitsu placerer bot-afdeling i København

Danske Bank præsenterer digital investeringsrådgiver i dag. Analytiker: Columbus god langsigtet investeringscase. Fujitsu placerer bot-afdeling i København. Facebook skovler penge ind. Webureauet Kruso køber Mediaworkers.

Computerworld ønsker godmorgen på denne fine dag. Her kommer det korte overblik over it-nyhederne torsdag morgen.Danske Bank præsenterer i dag selskabets digitale investeringrådgiver June, der automatisk overvåger forskellige indeksfonde og dernæst kommer med anbefalinger til kunderne.Danske Bank reklamerer med, at man med June på bare 10 minutter kan få en personlig anbefaling og ‘investere din opsparing i en professionel investeringsfond, som passer til din økonomi' uden at være ‘hverken økonom eller millionær' og uden at være nødt til at håndtere ‘papirarbejde eller møder.'Computerworld er med til præsentationen, som du kan læse mere om senere. Indtil videre kan du se Danske Banks præsentation her. Børsen skriver desuden, at også Nordea er på vej med en lignende løsning. Det samme gælder Bankinvest, der sammen med en række andre banker er ved at udvikle en løsning med navnet Darwin."Vi ser selskabet som et muligt take over-emne.'Sådan lyder det i en analyse fra Aktieinfo Danmark over Columbus-aktien, som aktieanalytikerne betragter som et ‘langsigtet godt køb.' I analysen peger Aktieinfo Danmark på, at Columbus i hvert eneste kvartal siden 2011 har nået sine mål.Selskabet har som overordnet mål at løfte det årlige salg med gennemsnitligt 10 procent til og med 2019.Selskabets langsigtede mål frem til og med 2019 er at løfte salget årligt med gennemsnitligt 10 procentColumbus' aktiekurs er steget med 800 procent på fem år, hvilket har spyttet godt i kassen hos storaktionær Ib Kunøe, der ejer 48,8 procent af selskabet.Du kan læse hele analysen fra Aktieinfo Danmark her.



Fujisu etablerer et nyt center for såkaldt ‘robotic process automation' i København, hvorfra det skal betjene selskabets kunder i hele EMEA.Det nye center får ifølge Fujitsu ansvaret for udvikling af løsninger, der ‘fejlfrit kan løse ensformige opgaver, identificere og løse skjulte proces-flaskehalse og optimere processer,' lyder det fra selskabet i en meddelelse.Facebook skovler penge ind i enorme mængder, viser kvartalsregnskabet, som blev præsenteret i aftes dansk tid. Overskuddet i kvartallet blev på tre milliarder dollar - knap 21 milliarder kroner.Indtjeningen er steget betydeligt - først og fremmest på grund af kraftigt stigende salg af annoncer til mobiltelefonen, der udgør 85 procent af Facebooks samlede annonceomsætning.Facebook nærmer sig samtidig to milliarder brugere. Topchef Mark Zuckerberg meddeler desuden, at Facebook vil ansætte yderligere 3.000 medarbejdere til løbende at gennemgå indhold, der bliver postet på Facebook.Facebook har allerede 4.500 ‘reviewere' ansat, og med nu i alt 7.500 mand på opgaven håber Zuckerberg, at han kan dæmme op for den nylige kritik om, at Facebook giver plads til voldeligt indhold og lignende.Samtidig skal det blive nemmere for almindelige brugere at indrapportere stødende indhold.Du kan læse mere om Facebooks kvartalsregnskab lidt senere på cw.dk.Webbureauet Kruso - der indtil fornylig hed Netmester - køber Aarhus-virksomheden Mediaworkers med 15 medarbejdere.Med købet vil Kruso få en samlet medarbejderstab på omkring 50 medarbejdere.Kruso-direktør Niels Ebbesen peger på, at Mediaworkers blandt andet er langt på udviklingssiden og har udviklet et CMS-framework, ‘Open Public Web' til offentlige kunder, ligesom Mediaworkers vil tilføre Kruso kompetencer inden for e-commerce."Vi får styrket vores kompetencer med flere dygtige digitale forretningskonsulenter, tekniske arkitekter, designere og udviklere," meddeler han i en pressemeddelelse.Computerworld-redaktionen glæder sig til denne dag, der bliver fyldt med spændende artikler og yderligere indsigt i den pulserende it-verden.Du vil senere i dag kunne læse nyt om bemandingen i de store datacentre, som Apple og Facebook er ved at bygge i henholdsvis Viborg og Odense.Missede du vores interview med Viborgs ankermand på projektet, Kristian Brøns Nielsen, i marts, kan du lige læse op på det her (og du kan også se mange billeder fra byggepladsen):Du vil også i dag kunne læse om Waaos nye regnskab samt et opråb om, hvorfor så mange virksomheder kun vil ansætte ‘erfarne' medarbejdere i en tid, hvor manglen på it-kyndige er så stor. Så stay tuned.