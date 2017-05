Facebook skovler penge ind og nærmer sig to milliarder brugere - men sådan bliver det ikke ved

Næsten hver fjerde menneske på jorden er på Facebook, og det laver man gode penge på, viser Facebooks seneste kvartalregnskab, som dog også spår kommende mørkere tider

Facebook har hævet sin omsætning i årets første tre måneder til 8 milliarder dollars - 54 millarder danske kroner - en stigning på knap 50 procent i forhold til samme kvartal sidste årDet skriver Facebook i sit seneste kvartalsregnskab Den høje omsætning betød, at verdens mest benyttede sociale medie opnår et overskud på over 20 milliarder danske kroner, hvilket er 76 procent højere end overskuddet fra samme periode sidste år.Det er særligt på mobilfronten, at Facebook oplever gyldne tider. 85 procent af al Facebooks annonceomsætning kommer nu fra mobiltelefoner.Omsætningen på 8,03 milliarder dollars var højere end de forventede 7,84 millarder dollars, hvilket efterfølgende fik Facebook-aktien til at stige til sit højeste nogensinde.Kvartalsregnskabet afslører også, at Facebook i dag har 1,94 millarder månedlige aktive brugere. Vi skal ikke længere tilbage end 2012, hvor facebook sidst ramte en milepæl ved en milliard aktive brugere på en måned.Det er en stigning på 17 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Alt er dog ikke fest og glade dage hos Facebook. Facebooks finansdirektør, David Wehner, forklarede journalister og investorer ved en telefonkonference, at Facebooks omsætningsvækst forventes at falde markant hen over 2017.Facebook er ved at have ramt maksniveauet for, hvor mange reklamer selskabet kan vise sine brugere, før de bliver utilfredse. I samme omgang forklarede David Wehner også, at selskabets omkostninger ville stige markant i den nærmeste fremtid.Det fik Facebook-aktien til at dale med 2,4 procent kort tid efter, at aktien havde været på sit højeste niveau nogensinde, 153,60 dollars per aktie.Idag sidder Facebook med 22,6 procent af den globale omsætning for visning af reklamer, hvor kun Google overgår det sociale medie med en andel på 35,1 procent, ifølge Reuters.Mark Zuckerberg fortalte desuden ved telefonkonferencen, at selskabet ansætter 3.000 flere kontrollører af anmeldt indhold på Facebook. Det sker efter, at flere videoer af mord eller selvmord har floreret på det sociale medie i længere perioder, før Facebook fik blokeret videoen.