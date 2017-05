Waoo henter masser af nye danske fiber-kunder men årsregnskabet ender i stort minus: Går alt efter planen?

Det går frem med antallet af kunder hos Waoo, men tilbage med resultaterne i årsregnskabet - og bundlinjen går i minus. Se her, hvordan det hænger sammen.

Waoo, der er ejet af en række danske fiberselskaber, fik et bedre 2016 end forventet.Resultaterne i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2016 befinder sig dog stadig i den røde ende af skalaen, og på en række punkter går det også tilbage i forhold til 2015.Nettoomsætningen i Waoo er eksempelvis gået fra 464 millioner i 2015 til 448 millioner i 2016, og bruttoresultatet faldt fra 78 millioner til 48 millioner.Driftresultatet i Waoo endte med et underskud på 16,6 millioner, hvor der i 2015 faktisk var et overskud på 11,7 millioner.Bundlinjen er, at Waoo endte 2016 med et resultat efter skat på minus 16,8 millioner gode danske kroner.Alligevel er Jørgen Stensgaard, administrerende direktør i Waoo, tilfreds med 2016-regnskabet.Det skyldes ikke mindst, at Waoo i 2016 opnåede en kundetilvækst på 13 procent."For kunder, som har valgt at købe fiberbredbånd, melder Waoo om en tilgang på over 40.000, mens Waoo på TV-produktet har haft en nettotilvækst på over 11.000 kunder," skriver Waoo i en pressemeddelelse, der er udsendt i forbindelse med årsregnskabet.Her forklarer Jørgen Stensgaard også:"Vi har satset benhårdt på produktinnovation i 2016 for at fastholde vores vækst.""I foråret havde vi fokus på mere webbaseret TV og på at få Danmarks første 4K TV-boks på gaden, og i andet halvår sendte vi både et helt nyt Smart WiFi-koncept på gaden og omlagde hele vores portefølje fra at være klassisk triple-play til at være behovs- og service-baseret.""Med en vækst på 13 procent tør jeg godt sige, at strategien har været rigtig."Med til historien om resultaterne i regnskabet hører også, at Waoo er skrumpet som selskab."Det fremgår af den offentliggjorte årsrapport, at Waoo har forventet en effekt på alle selskabets nøgletal af, at to elselskaber er ophørt med at sælge Waoo-produkter i regnskabsåret.""Vi har udvidet vores markedsgrundlag betragteligt i 2016, så vi har evnet at modsvare effekten af, at der ikke længere sælges Waoo til kunder i henholdsvis Randers og på Sydfyn," forklarer selskabet om årsregnskabet for 2016.Samtidig fremhæver Jørgen Stensgaard, administrerende direktør i Waoo, at man skal være opmærksom på selve selskabskontruktionen, hvor Waoo jo er ejet af forskellige fiberselskaber:"Waoo er konstrueret som et omkostningsselskab, så vores egentlige succes kan desværre ikke aflæses direkte i regnskabet.""Vores omsætning baserer sig på afregningspriser ud mod vores ejere og ikke på direkte indtjening. Vi har derfor historisk set kørt med et underskud, så længe det matchede vores kapitalberedskab. Men med vores øgede vækst og markedspotentiale ser det nu ud til, at vi vil gå i plus i 2018," udtaler Jørgen Stensgaard.2016 blev også et lidt specielt år for Jørgen Stensgaard selv.I april måned meldte Waoo nemlig ud, at selskabet skulle have ny administrerende direktør, fordi Jørgen Stensgaard havde fået et andet job.Casper Holst-Christensen, der var administrerende direktør hos Waoo's største aktionær, Fibia, blev samtidig ny bestyrelsesformand i Waoo - og hans første opgave blev så at finde en ny administrerende direktør.Den opgave er fuldførte han i august, men med et noget overraskende resultatet: Ny direktør i Waoo var nemlig den samme Jørgen Stensgaard, der i april valgte at forlade Waoo."Udsigt til en række vigtige tiltag og indsatser i et interessant marked i forandring betyder, at fiberbredbåndsselskabets nuværende direktør, Jørgen Stensgaard, har ladet sig overbevise om at fortsætte som CEO i Waoo," blev det oplyst af Waoo.