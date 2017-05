Kommende Windows-funktion vil omdanne alle Windows 10-pc'er til augmented reality-skærme

Funktionen forventes at blive lanceret til efteråret i den næste store opdatering til Windows 10.

Microsoft lancerede tirsdag eftermiddag dansk tid selskabets nye Surface Laptop og nye version af Windows 10 S.Men Microsoft løftede også sløret for en ny kommende funktion til Windows 10 kaldet "View Mixed Reality".Appen udnytter din computer eller Windows 10-tablets kamera og skærm og viser "augmented reality"-billeder og 3D-objekter vist i den virkelige verden igennem computerens skærm.På scenen ved tirsdagens event fremviste Microsoft en demo, hvor Curiosity-robotten, der i øjeblikket kører rundt på Mars' overflade, blev stillet ved siden af taleren for at vise, hvor høj robotten egentlig er.Sammen med apps som det nye 3D Paint introduceret i den seneste Creators Update, kan funktionen blive brugbar til blandt andet fremvisning af objekter enten i skoleregi eller erhverv.Ved samme event offentliggjorde Microsoft også, at det fra den næste store opdatering til september vil være muligt at tilføje 3D-objekter til Office-programmer såsom Powerpoint.Med 3D-objekter eksempelvis produceret i 3D-Paint eller lignende kan du animere dine powerpoint-slides, hvilket blev fremvist på scenen ved eventet.Funktionen blev allerede lovet i forbindelse med marts' Creators Update, men blev udskudt til senere på året sammen med funktioner som "My People".Funktionen, som omdanner en Windows 10-computer til en augmented reality-skærm, er ikke ny.Smartphones kan gøre det samme, hvilket nok bedst kendes fra spil som Pokemon Go, der tillader de små gule Picachu-figurer løbe rundt i Bibliotekshaven i København.Men det er endnu et skridt på vejen for Microsoft, der satser alt på augmented reality-teknologien.Microsoft har selv sit HoloLens-headset, der viser hologrammer i den virkelige verden via et gennemsigtigt visir, og partnere såsom Acer er på vej med Mixed Reality-headset, der viser AR-elementer i den virtuelle verden.I forbindelse med et arrangement for Acer, fortalte Microsofts Greg Sullivan, en af Microsofts marketingchefer, at Microsoft tror på, at AR og Mixed Reality i fremtiden vil være det primære medie, men lover også stadig at have fokus på de flade pc'er, som vi kender dem i dag.