Den danske mobilkrig er i fuld gang: Telia og TDC bløder - Telenor og 3 skovler kunder til sig

Status: Med fredagens regnskab fra TDC er der klarhed over, hvilke af de fire store mobilselskaber i Danmark, der har overhånden i krigen om de danske mobilkunder. Her får du overblikket over positionerne lige nu.

Årsregnskab Telia Danmark, Filial af Telia Nattjanster Norden AB, Sverige Mio. kroner 2015 Omsætning 4.615,9 Resultat af primær drift -267,3 Resultat før skat 2,9 Resultat efter skat -4,6 Egenkapital 1.516,4 Antal ansatte - Læs mere om Telia Danmark, Filial af Telia Nattjanster Norden AB, Sverige i Brancheguiden Kilde



Årsregnskab TDC Mobil A/S Mio. kroner 2016 Omsætning 17.205,0 Resultat af primær drift 2.921,0 Resultat før skat 3.546,0 Resultat efter skat 3.043,0 Egenkapital 24.206,0 Antal ansatte 7.983 Læs mere om TDC Mobil A/S i Brancheguiden Kilde



Årsregnskab Telenor A/S Mio. kroner 2015 Omsætning 4.367,0 Resultat af primær drift -1.968,0 Resultat før skat -615,0 Resultat efter skat -558,0 Egenkapital 3.259,0 Antal ansatte 1.903 Læs mere om Telenor A/S i Brancheguiden Kilde



Årsregnskab HI3G Denmark ApS Mio. kroner 2016 Omsætning 3.202,9 Resultat af primær drift 430,2 Resultat før skat 401,8 Resultat efter skat 330,2 Egenkapital 3.206,9 Antal ansatte 649 Læs mere om HI3G Denmark ApS i Brancheguiden Kilde



De danske mobilkunder farer frem og tilbage mellem de store spillere på det danske mobilmarked.Efter årets første kvartal kan man se, at kunderne i tusindetal bevæger sig mellem selskaberne, der i kvartalsregnskaberne enten fejrer deres optur eller begræder kundernes flugt."Telia så ikke specielt godt ud, men det var heller ikke godt i fjerde kvartal sidste år. Der var der trods alt nogle udrensninger og justeringer, men den her gang ser det ud til, at Telia i øjeblikket er udfordret på kundesiden. Det er der ingen tvivl om. De ligner dem, der aktuelt set har det sværest," vurderer Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank og følger den danske telebranche tæt.Den helt store taber efter første kvartal er uden tvivl Telia.På trods af friske farver i regnskabet kan ledelsen konstatere en massiv udvandring fra kundeklubben.I årets første tre måneder har 28.000 kunder forladt selskabet på grund af "voldsom konkurrence", som Telia skriver i sit regnskab.Hos Telia kan man godt mærke, at kundekartoteket bliver udhulet, vurderer Morten Imsgard. Antallet af kunder er nemlig vigtigt for alle andre end TDC, der udelukkende kan fokusere på ARPU"Det er mærkbart, og det er det særligt for et selskab, der ikke har den størrelse, det gerne vil have i Danmark. Telenor, Telia og 3 er nødt til at fokusere på begge parametre. De kan ikke bare smide 20.000 kunder uden det giver anledning til bekymring," lyder det fra Morten Imsgard.TDC ligger sig i Telias negative slipstrøm med et mindre kundefald. Efter blandt andet at have vist fremgang i løbet af efteråret 2016. Det viser dagens kvartalsregnskab, som du kan læse mere om her: Nyt TDC-regnskab: Kunderne fortsætter med at flygte. Mens kunder i tusindetal forlader Telia er stemningen noget bedre hos konkurrenterne.Hos Telenor og 3 kan man notere sig et første kvartal af 2017, hvor kunderne strømmede ivrigt til. Det viser tal fra selskabernes regnskaber.Det bliver dog efter første kvartal en smal sejr til selskabet 3, der kan tegne sig for 11.000 nye kunder i årets første måneder. Det er 2.000 flere end Telenor, der har budt 9.000 kunder velkommen siden nytår.Hos 3 er resultatet fra første kvartal endnu et positivt tegn for selskabet, der den seneste tid har skovlet kunder til sig. I løbet af 2016 fik selskabet knap 50.000 nye kunder.For Telenor er fremgangen ikke et skridt på en lang vej af sejre. Selskabet har tidligere haft det svært på det danske mobilmarked, men med en tilgang på mere end 40.000 nye kunder i løbet af 2016 sidder Telenor solidt på positionen som det næstestørste selskab på markedet.Krigen om de danske mobilkunder bølger frem og tilbage, og resultatet fra første kvartal ligner et tilbageslag for TDC, der som selskab blev hårdt presset sidste år.Alligevel er det ikke antallet af kunder, der er afgørende for den danske tele-sværvægter. Dagens nyhed om, at 4000 kunder har forladt butikken giver derfor ikke grund til bekyming, vurderer Morten Imsgard."Hvis TDC taber mange tusinde kunder, så er det selvfølgelig problematisk, men hvis de kan holde et kundetab på et lavt antal tusinde, så gør det ingenting for mig at se. Det er langt vigtigere at de får en bedre ARPU på deres kundebase."