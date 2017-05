Microsoft arbejder på nye smartphones - men de vil ikke komme til at ligne de smartphones, som vi har i dag

Microsofts CEO, Satya Nadella,løfter sløret for detaljer om Microsofts planer på for en fremtidig "smartphone."

Flere kreative sjæle har igennem tiden forsøgt at komme med kloge bud på en Surface Phone fra Microsoft. Her er et af de mere konservative af slagsen, hvor et cover også fungerer som tastatur og trackpad.

Den næste telefon fra Microsoft vil slet ikke ligne en smartphone, som vi kender den i dag.Det fortæller Microsofts CEO, Satya Nadella, i et interview med Molly Wood i podcasten 'Make Me Smart.'Blandt flere andre spørgsmål om Microsoft og Satyas personlighed, blev den cloud-orienterede CEO spurgt, hvad Microsoft nuværende position på mobilmarkedet er, og hvor virksomheden er på vej hen.Det fik Satya Nadella til at love, at Microsoft vil udvikle nye smartphones i fremtiden, men han var samtidig hurtig til at påpege, at en kommende smartphone ikke vil ligne de nuværende smartphones.Microsoft vil i stedet forsøge at nytænke hele kategorien."Vi kigger efter, hvad der er den næste store forandring inden for form og funktion, ligesom vi har gjort med Surface-serien. Vi var de første med en 2-i-1-computer, der har ført til, at der i dag sælges flere 2-i-1-computere end nogensinde. Vil vi komme med flere telefoner? Jeg er sikker på, at vi vil udvikle flere telefoner, men de vil ikke komme til se ud som telefoner ser ud i dag," forklarer Satya Nadella.Det giver endnu en gang håb til de Windows Phone-fans derude, som hungrer efter en Surface Phone.Det er ikke første gang, at Satya Nadella eller andre topfolk fra Microsoft udtaler sig om en potentiel ny telefon fra Microsoft.Ligeledes arbejder Microsoft ihærdigt på flere områder, som i sidste ende kunne føre til et nyt mobilprodukt.Microsoft arbejder stadig med udviklingen af sin Continuum-platform, at kunne afvikle Windows 10-apps fra en Windows 10 Mobile-telefon, hvilket understøttes af et samarbejde med Qualcomm, der står bag den populære Snapdragon-mobil-processor.Samarbejdet har resulteret i, at man kan vitualisere Win32-programmer på en Snapdragon 835-processor, der er ARM-baseret, hvilket kan føre til en lommecomputer, som både kan være en mobiltelefon og en fuldt fungerende computer.Ligeledes arbejder Microsoft med sit Mixed Reality og hologrammer, og spår at AR (augmented reality), bliver en vigtig del af den nærmeste fremtid.Du kan se, hvordan Microsofts HoloLens fungerer her, da Computerworld prøvede headsettet.