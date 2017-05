Sådan organiserer nigerianske bander cyber-svindel i Danmark: Hyrer dansk arbejdskraft på det mørke net

Danske virksomheder og myndigheder rammes i øjeblikket hårdt af CEO-fraud, og senest er Statens Museum for Kunst blevet franarret mere end 800.000 kroner. De falske direktører organiseres af afrikanske bander, der hyrer dansk arbejdskraft på det mørke internet.

Annonce:



Annonce:

Rik Ferguson, VP of Security Research, Trend Micro.

"Dansksproget støtte tilbydes tilemail-baserede projekt."Sådan formuleres et typisk opslag på det mørke internets job-fora, hvor afrikanske internet-bander finder lokal europæisk arbejdskraft til såkaldt CEO-fraud."Den slags formuleringer ser vi ofte. Det er meget professionelt, og disse mennesker har tilsyneladende ingen skam i livet," siger Rik Ferguson, der er sikkerhedsrådgiver for Europol og vicedirektør for sikkerhedsforskning hos japanske Trend Micro.Ferguson har kigget nærmere på, hvordan kriminelle bander fra Afrika organiserer den bølge af sofistikerede CEO-frauds, der i øjeblikket skyller ind over europæiske lande.Senest gik det ud over Statens Museum for Kunst, hvor ansatte blev narret til at overføre 805.000 kroner Der skal gode dansk-kundskaber til at overbevise ansatte om, at man er direktør i en virksomhed.Men Ifølge Rik Ferguson bugner det mørke internet med deciderede job-portaler, hvor europæere tilbyder deres sproglige ekspertise til CEO-fraud."Det meste af det stammer faktisk fra Nigeria. Overraskende nok, når de nu snakker flydende dansk, engelsk, tysk og alle de andre europæiske sprog. Men der er mange lokale freelancere at trække på, som kan gøre CEO-fraud meget troværdigt," siger Rik Ferguson til Computerworld.Det er svært at sikre sin virksomhed mod godtroende medarbejdere, og presset kan føles stort, når en menig ansat pludselig får en mail fra direktøren, der beder om en hurtig pengeoverførsel.Men ifølge Rik Ferguson er der to ting, man som virksomhedsleder kan gøre for at bekæmpe de falske direktører.For det første bør man helt banalt indføre to-faktor-godkendelse af alle finansielle transaktioner, så ingen enkelt ansat kan overføre større beløb alene.Men direktørens vigtigste job i kampen mod CEO-fraud er ifølge Ferguson at skabe en virksomhedskultur, hvor de ansatte ikke er bange for deres ledere."De kriminelle misbruger tydeligvis det faktum, at medarbejdere ikke tør sige deres chefer imod. Så mit råd til cheferne er: Få indført de rigtige procedurer, og gør det klart for dine medarbejdere, at de altid gerne må afvise dig, hvis dit ønske afviger fra procedurerne."