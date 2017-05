Plenti: EU's nye roaming-regler kan blive farlig for discount-teleselskaberne og konkurrencen

EU's nye roamingregler kan blive farlig for konkurrencen på telemarkedet, da de skader vilkårene for teleselskaber uden eget netværk, mener Plenti-direktør Peter Mægbæk.

EU's nye roamingregler skader konkurrencen på telemarkedet.Det mener administrerende direktør i mobilselskabet Plenti, Peter Mægbæk, ifølge IT Watch Det skyldes, at de nye regler ifølge ham gør det sværere for de såkaldte MVNO-selskaber at etablere sig og dernæst tjene penge.MVNO står for ‘mobile virutal network operator' og dækker over mobilselskaber uden eget netværk, som lejer sig ind på netværksoperatørernes net, eksempelvis TDC's."Generelt tror jeg, at det bliver sværere at lave et MVNO-selskab i fremtiden, og vil vil alt andet lige se en konsolidering i hele Europa," siger han til sitet.MVNO'erne konkurrerer i høj grad på pris og opererer ofte med meget enkle forbruger-pakker, da indtjeningsmarginen er lav.Det gør volumen til et afgørende parameter, og den bliver svær at få i luften med de nye regler, mener Peter Mægbæk.De nye roamingregler træder i kraft om et par uger.Her fjerner EU teleselskabernes mulighed for at opkræve de omstridte roamingafgifter fra andre teleselskabers kunder, der anvender netværk - typisk når de er på udenlandsrejse.Istedet kan teleselskaberne opkræve en roamingafgift fra hinanden.EU-beslutningen har vakt røre i andedammen, da teleselskaberne nu frygter, at de kommer til at betale store beløb til andre teleselskaber, som skal dækkes ind under de abonnementer, som deres kunder i forvejen har købt.De har derfor nu travlt med at tage højde for den potentielt store regning ved blandt andet at hæve priserne eller ændre deres abonnementsvilkår.-regler: Sådan kan de påvirke dit mobil-abonnement[/b]