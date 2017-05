4G/5G-bredbånd versus fiber og turbo-kabler: Nu får vi et seriøst slagsmål om de danske bredbåndskunder

Foto: Anders Engelbøl.

Danske bredbåndskunder kan godt begynde at glæde sig.I de kommende år vil konkurrencen på markedet for hurtige gigabit-forbindelser kun blive intensiveret.Lad os begynde med fiberen:I den seneste opgørelse fra Energistyrelsen kan man læse, at antallet af fiberbredbånds-abonnementer i Danmark i første halvår 2016 nåede op på over 484.000 abonnementer.Det var en stigning på 15,4 procent i forhold til første halvår 2015, og fiberselskaberne har kun presset speederen endnu mere i bund siden.Så er der bredbånd leveret via telefon- eller antennestikket.Også på det område sker der rigtig mange spændende ting i disse år.Kobberkablerne (xDSL) og kabel tv-forbindelserne (coax) ligger i jorden, som de har gjort det i årtier, men teknologierne til at presse endnu højere hastigheder ud af kablerne forbedres år for år.YouSee har annonceret, at de første af selskabets kunder kommer til at kunne få leveret 1 Gbit-forbindelser via coax-kablerne fra den 8. maj.Baggrunden for det er en opgradering af kabelnettet til teknologien DOCSIS 3.1.Sidst, men ikke mindst, er der det mobile bredbånd.I dag er det 4G, teleselskaberne kører på med, men 5G er allerede begyndt at røre på sig.De første kommercielle 5G-netværk ventes at kunne være klar fra 2020, og med 5G vil mobilt bredbånd for alvor kunne begynde at bide skeer med eksempelvis fiber, hvad angår både hastighed og latency.I det aktuelle standardiserings-arbejde inden for 5G er peak data raten sat til 20 Gbit i downlink og 10 Gbit i uplink.Vi ved naturligvis godt alle sammen, at det mere er i teorien end i praksis.Vilkårene ændrer sig, når mange mobil-brugere presser den samme sendemast, eller når man har ringe dækning - men en 1 Gbit-forbindelse eller mere over 5G er bestemt ikke urealistisk nogle år ude i fremtiden.Et relevant spørgsmål er derfor også, om 5G kan udvikle sig til en regulær bombe under markedet for fiber til hjemmet?I såfald vil det nok i første omgang blive i de store byer, og det vil også forudsætte, at 5G-priserne kan matche de efterhånden ret lave priser på fiberbredbånd.En fiberforbindelse har også den klare fordel, at den kan levere konstant høje hastigheder både op og ned, og at der ikke er nogen øvre grænse for kundens dataforbrug - det er der eksempelvis i dag med et 4G-abonnement.5G-udviklingen bliver dog uden tvivl interessant at følge, og den vil uanset hvad komme til at sætte yderligere gang i konkurrencen på det danske bredbåndsmarked.Bredbånds-mulighederne vil blive øget, og priserne vil komme under pres.Alt sammen er noget, der er til gavn for danske borgere og virksomheder, der kan udnytte de muligheder, der opstår, når man har adgang til højhastighedsbredbånd.Vi får et seriøst slagsmål om de danske bredbåndskunder i de kommende år.