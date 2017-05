Klar med digital investerings-robot: Sådan har Danske Bank brugt ni måneder på at forstå danskernes behov i dybden

Interview: Efter ni måneders intensivt udviklingsarbejde er Danske Banks Mobile Life-afdeling klar med investeringsværktøjet June. Undervejs har banket fået hjælp fra mere end tusind kunder.

Danske Banks digitale udviklingsafdeling MobileLife har gennem de sidste ni måneder arbejdet på at udvikle den nye digital investeringsløsning, June.





Vores udgangspunkt har ikke været, at vi skal skabe løsninger til kunderne, men at vi skaber løsninger med kunderne," siger Simon Haldrup.

"Ja, vi begyndte med at lave en hel stribe dybdegående interviews med forskellige danskere.

Det var været nødvendigt for at komme bag om facaden og finde ud af præcis, hvad det er for nogle behov som folk har på investeringsområdet."

"Det har givet os nogle fundamentale indsigter i, hvad det er for nogle modhagere, der afholder folk fra at investere."

Hvor mange har I talt med undervejs?

"Jeg har ikke overblik over præcis, hvor mange vi har talt med. Det har været en løbende proces, hvor vi har interviewet folk undervejs i forløbet. Men til sidst i forløbet har vi haft mere end tusinde beta-testere tilknyttet, som har brugt June til at lave rigtige investeringer og givet os feedback undervejs."

"Det har været vigtigt for os, at vi ikke bare har talt med folk, der sidder og drikke kaffe på en cafe her på Store Kongengade i København, hvor vi sidder nu. Derfor har vi fokuseret på at få en stor spredning på deltagerne, og dermed få repræsenteret folk i mange forskellige livssituationer, aldersgrupper og fra flere forskellige geografiske områder."

Simon Haldrup forklarer til Computerworld, at Danske Bank har haft "en nærmest "antropologisk tilgang" til udviklingsarbejdet.

MobileLife-afdelingen står udover June også bag udviklingen af løsninger som blandt andet Sunday og WeShare.Danske Banks mål med June har været at udvikle en digital løsning, der gør det lettere for danskere at investere store som små opsparinger.Og med June er det muligt at investere helt ned til 100 kroner i børshandlede investeringsfonde, de såkaldte ETF'er.Og ligesom med MobilePay er June tilgængelig for alle uanset, hvilken bank de har.Hvis du er kunde i en anden bank er det dog et krav om, at du legitimere dig selv ved at uploade et foto af enten dit kørekort eller sygesikringskort.Ifølge Simon Haldrup, der er chef for MobileLife, har Danske Bank i løbet af den månedlange proces identificeret nogle af de barrierer, der afholder danskerne fra investere deres opsparing.Danske Bank fandt blandt frem til, at mange danskere mener, at det er for komplekst, ufleksibelt, risikofyldt og dyrt at investere deres formue.Simon Haldrup forklarer til Computerworld, at Danske Bank har identificeret barrierne gennem det han betegner som "en nærmest "antropologisk tilgang" til udviklingsarbejdet.Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Danske Bank gennem processen med at udvikle June har fået hjælp fra mere end tusinde forskellige danskere."Jeg har siddet med til en lang række interviews med helt almindelige danskere, der fortæller, at de har 100.000 eller 200.000 stående på en opsparingskonto. De ved godt, at deres penge ville blive mere værd, hvis de investerer dem. Men de fortalte, at det var for komplekst og tidskrævende samtidig med, at de frygtede at binde deres opsparing i tilfælde af, at der skete noget uforudset. ""Det var nogle at de grundlæggende indsigter, som vi kom frem til. ""Men derudover kom vi også til nogle væsentlige erkendelser omkring brugeroplevelsen. Eksempelvis var det oprindeligt planen, at vi ville udvikle en app. Men det stod ret hurtigt klart, at det ikke var nødvendigt, fordi mange kunder ønskede en webtjeneste, der kunne bruges på mange forskellige platforme.""De fleste kunder, som vi har talt med ser det slet ikke på den måde. De ved, at det er Danske Bank med 150 års investeringskompetencer, der står bag og sammensætter en portefølje til dem.""Hele pointen med June er jo, at du selv skal skulle træffe de her valg via en digital løsning uden, at du behøver sidde med en bankrådgiver foran dig.""Det kan man argumentere for, og det er netop derfor, at det ikke bare er et værktøj, som vi giver folk i hænderne.""Før du tager June i brug bliver du stillet en række væsentligt spørgsmål. Vi spørger dig blandt om, hvilken horisont du arbejder med, hvor risikovillige du er og hvor stram din økonomi er.""Jo, det er det, hvis det er en ikke-styret risiko. Men det har gang på gang vist sig, at investeringer er en sund måde at få folks små og store formuer til at vokse på. Derfor indeholder investeringer set udfra et samfundsmæssigt perspektiv netop et stort uudnyttet potentiale, der kan få danskernes formuer til at vokse."