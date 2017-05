Bliver lige så banebrydende som kunstig intelligens og cloud: Stemmestyring bliver afgørende i de kommende år

Produkter som Amazon's Alexa kommer til at blive langt mere dominerende i vores hverdag i fremtiden. Det mener milliardær og it-spåmand Michael Saylor, der før har haft ret i sine fremtidssyner.

Interview: Snart vil vi i høj grad betjene de fleste af hverdagens tekniske hjælpemidler ved hjælp af vores stemme. Sådan lyder spådommen fra it-milliardær og forfatter Michael Saylor, der før har haft held med at spå om fremtiden.

Revolutionerende var det, da det blev muligt at flytte store dele af vores hverdag over på et digital instrument, som man kunne holde i hånden.Men det er snart fortid vurderer it-milliardær og forfatter Michael Saylor. Han forudsagde, at alt ville blive mobilt i sin bog fra 2012 "The Mobile Wave" - nu hører han stemmer forude.

"Teknisk tror jeg, at de store bølger, vi ser skylle ind over os nu, bliver cloudbølgen, ai-bølgen men særligt voice-bølgen," siger han.



"Jeg tror, at den her voice-bølge kommer til at sprede sig alle steder. Det vil blive bygget ind i biler, huse, fjernsyn og møbler. Det er så praktisk, at alle vil have det, og det sparer en masse tid og energi."



Nu kommer gennembrudet

Følger man en smule med, så ved man, at det i mange år har været et stort mål for mange udviklere at få lavet en stemmekontrol, der rent faktisk virker.



Derfor kan man også tillade sig at være en kende skeptisk overfor, at der netop nu skulle være et gennembrud i sagen. Det er Michael Saylor fuldstændig uenig i. Han mener, at tiden er netop nu er inde.



"Jeg plejer at sige "technology fails until it succeeds". Jeg har studeret videnskabshistorie på MIT, og det har været sådan med alle videnskabelige paradigmeskift, at det altid fejlede, indtil det ikke gjorde det længere," siger han.



"Mennesket forsøgte at bygge en flyvemaskine i 2000 år, indtil det lykkedes i 1903. Hvis du havde spurgt nogen i 1901 om en flyvemaskine nogensinde ville virke, ville de komme med hundrede forklaringer på, hvorfor den ikke ville virke og hundrede eksempler på, at nogle havde forsøgt sig og var kommet galt afsted, men til sidst virkede det."



Sådan er det i følge Michael Saylor også med stemmekontrol. Selv om man i mange år har haft middelmådige erfaringer med teknologien, så bare i løbet af de seneste måneder er teknologien begyndt at storme frem.



"Det virkede ikke i 2013. Det begyndte at virke i 2015 og de seneste måneder har det virket rigtig fint. Det er som en s-kurve. Man prøver og prøver og så lykkes det og "baam", så kører det og kommer til at køre i 10 år," siger Michael Saylor begejstret.



Komponenter betyder alt

Grunden til, at vi netop nu skal til at kigge frem mod en tilværelse, hvor vores stemme styrer musikken, lyset, ovnen og alt muligt andet skal ses som et tegn på, at puslespillets brikker nu falder på plads.





"Der er altid en begrænsning af teknologi. Echo-instrumentet fra Amazon kræver syv retningsbestemte mikrofoner, der er tilsluttet til en billig men kraftfuld chip, der så er sat til hurtigt internet og en kraftfuld cloud. Hvis du fjerner en af de komponenter så er det bare "a piece pf junk."," siger Michael Saylor.