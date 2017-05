Masser af virksomheder når ikke at blive klar: "Men hvis man i forvejen følger loven, er persondataforordningen altså ikke noget problem"

Den nye persondataforordning fra EU nærmer sig, og mange virksomheder arbejder på højtryk for at blive klar. Men ifølge en dansk it-mand, bør det ikke være noget problem, hvis man ellers følger persondataloven i dag.

"Størstedelen af dette her, har man sådan set skulle have styr på i de sidste 20 år."Ivan Sommer arbejder med GDPR-compliance hos Canon i Danmark, og han giver ikke meget for de mange historier om virksomheder, der ikke når at blive klar til den nye lovgivning, inden den træder i kraft 25. maj 2018."Vi har haft en udmærket lovgivning for, hvordan man indsamler og behandler persondata siden 1995. Det nye er primært, at man skal kunne dokumentere, hvordan man behandler persondata - og at det har seriøse konsekvenser, hvis man ikke kan det," siger Ivan Sommer til Computerworld.De seriøse konsekvenser, han henviser til, består i, at den nye forordning giver mulighed for at udstede bøder på op til fire procent af en virksomheds globale omsætning op til 150 millioner kroner, hvis der sjuskes med persondata.Afhængigt af, hvordan loven bliver håndhævet, er det et markant kursskifte i forhold til, hvordan man juridisk har beskyttet persondata hidtil.Frygten for at Datatilsynet banker på døren, har historisk ikke været specielt udbredt blandt danske virksomheder.Den største bøde, tilsynet nogensinde har uddelt, har været var på 25.000 kroner, og netop derfor mener Ivan Sommer, at virksomhederne har ignoreret lovgivningen.Der har ikke været nogen grund til bruge penge på at overholde loven, når man alligevel kan bryde den uden omkostninger.Indtil nu, hvor det bliver dyrt."Datatilsynets skrappeste våben har som hovedregel været at rejse en kritik. Men nu kan man jo rent faktisk få en bøde, og jeg tror, det er her, at kæden hopper af for mange virksomheder," siger han.Computerworld kunne for nylig fortælle om den danske virksomhed Unik Systemdesign, der har store problemer med at blive klar til forordningen, fordi den mere end 1.000 sider lange vejledning fra Justitsministeriet er blevet godt og grundigt forsinket.Samtidig har analyse-virksomheden Gartner for nylig vurderet, at mere end halvdelen af virksomhederne ikke når at blive klar."Compliant", som det hedder på godt EU-engelsk.Men ifølge Ivan Sommer kan virksomhederne altså godt tørre øjene og komme i gang."Få styr på, hvilke data din virksomhed har, hvad de skal bruges til, og hvor længe der er brug for at have dem liggende. Og få derefter en proces på plads, der sørger for, at de bliver slettet. Så er du rigtig godt med," siger han og tilføjer, at der på sigt kan være penge at tjene ved at være "compliant"."Det kan blive en betragtelig konkurrence-parameter. Jeg vil da langt hellere handle hos en virksomhed, der kan dokumentere, at den har styr på mine data."