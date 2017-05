TDC på trapperne med vigtigt regnskab: Der er udsigt til nye kundetab

Hårdt pressede TDC på trapperne med årets første kvartalsregnskab. Se her, hvad du kan vente dig.

Danmarks største teleselskab, TDC, var under et massivt pres i det meste af 2016, og der er ikke meget, der indikerer, at der er kommet mindre modvind her i starten af 2017.Fredag kommer TDC med regnskab for årets første kvartal, og også her ventes det, at der vil være tilbagegang på en række områder.Sydbank estimerer i en analyse , at TDC blandt andet vil have et omsætningsfald i fastnetforretningen på 17,5 procent i første kvartal 2017 på grund af et tab af 24.000 fastnetkunder og en lavere gennemsnitlig omsætning per kunde.Samtidig forventer Sydbank også et kundetab på 3.000 kunder i mobilforretningen - her vurderes det dog så til gengæld, at omsætningen per kunde vil være steget lidt i forhold til første kvartal sidste år.Også i internetforretningen og tv-forretningen forventes det, at TDC vil have mistet kunder."Vi ser en samlet omsætning i 'Privat' på 2.664 millioner kroner i første kvartal 2017, hvilket er en tilbagegang på 0,8 procent i forhold til første kvartal 2016," skriver Sydbank i TDC-analysen.Om erhvervsforretningen lyder det:"Vi modellerer et beskedent omsætningsfald på 2,9 procent i første kvartal 2017, da første kvartal 2016 udgør et relativt let sammenligningsgrundlag.""Vi forventer, at specielt salgsudviklingen inden for fastnet- og mobiltelefoni vil bidrage til at sænke omsætningen i første kvartal 2017. Tilbagegangen er drevet af både kundetab og faldende priser."Sydbank forventer dog, at TDC vil fastholde EBITDA-indtjeningsprognosen for hele 2017 i forbindelse med kvartalsregnskabetTDC Groups omsætningen i 2016 faldt med 4,1 procent i forhold til året før til 21 milliarder kroner. Det betyder, at TDC mistede næsten en milliard kroner i omsætning over året.Indtjeningen (EBITDA) faldt med 10,5 procent - hvilket betyder, at også en milliard kroner var forsvundet på den post.Indtjeningen (EBITDA) før skat, afskrivning og renter blev på 8,5 milliarder kroner, mens TDC efter skat landede et overskud på lidt over tre milliarder kroner i 2016.