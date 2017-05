Morgen-briefing: Gratis billet til Tim Berners-Lees Tech Talk i København / Omada har ansat mere end 90 nye medarbejdere på godt et år / Overskud falder for aarhusianske Mjølner Informatics -men tilfreds alligevel

Særligt tilbud til CW's læsere: Få en gratis billet til Tim Berners-Lees Tech Talk i København. Omada har ansat mere end 90 nye medarbejdere på godt et år. Overskud falder for aarhusianske Mjølner Informatics - men tilfreds alligevel. TDC kommer med regnskab klokken 08:00. Apple investerer en milliard ‘Trump'-dollar i USA. Computerworld senere i dag.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer dit overblik over it-nyhederne denne fredag morgen.Om et par uger kommer briten Tim Berners-Lee til København. Han er bredt anerkendt som manden, der i sin tid opfandt world wide web, og han har i en årrække deltaget ivrigt i debatten om internettets udvikling.Han vil i Det Kongelige Teater i København holde en såkaldt Tech Talk. Det sker 18. maj klokken 14:30.It-selskabet Siteimprove tilbyder i den forbindelse at invitere 25 Computerworld-læsere til arrangementet, hvor de altså kvit og frit kan komme ind og høre Tim Berners-Lee.Siteimprove understreger, at billetterne gives væk efter først-til-mølle-princippet. Du kan score en billet ved at klikke her.

It-selskabet Omada - der fokuserer på løsninger inden for cybersikkerhed og digitalisering - har god vind i sejlene, meddeler det. Ifølge selskabets årsregnskab er bruttofortjenesten steget med syv procent til 108 millioner kroner.Selskabet ansatte i fjor 50 nye medarbejdere og har siden nytår ansat yderligere 40 mand. I alt har selskabet nu omkring 220 medarbejdere."Særligt inden for cyber-sikkerhed stiger væksten videre ind i 2017 med rekordfart, og forventningen er, at det stærke momentum fortsætter resten af året og fremadrettet, med en vækst der pt. er på mere end 50 procent," lyder det fra Omada.Aarhusianske Mjølner Informatics med 80 medarbejdere landede godt en million kroner mindre på bundlinien i 2016 end i 2015, viser selskabet nye årsregnskab.Bruttofortjenesten landede på 29,7 millioner kroner, mens driftsresultatet er faldet med 20,8 procent fra 15,8 millioner kroner til 12,5 millioner kroner.Netto fik Mjølner Informatics et overskud på 9,8 millioner kroner - 2,4 millioner kroner mindre end i 2015.Trods tilbagegangen over hele linien er Mjølner Informatics godt tilfreds, for selskabet har investeret i en række tiltag i årets løb, hvilket har kostet penge."Ledelsen ser det [resultatet, red] som tilfredstillende i et år, hvor der er investeret i både organisation, udviklingsprojekter og kunder," lyder det fra selskabet med CEO Brian Gottorp Jeppesen i spidsen.Danmarks største teleselskab, TDC, offentliggør sit kvartalsregnskab klokken 08:00 i dag, og der ventes dystre meldinger om stort fald i omsætningen, antallet af kunder og omsætning per kunde.Holder forventningerne stik, vil faldet komme i kølvandet på et langt 2016, hvor TDC's forretning ligeledes var præget af nedtur. I alt faldt TDC's omsætning i 2016 med 4,1 procent i forhold til 2015.Du kan læse mere om Sydbanks forventninger til TDC-regnskabet fra torsdag her:Klokken 08:00 bliver vi alle klogere. Computerworld følger op på regnskabet i løbet af formiddagen.Apple vil investere en milliard dollar af sin enorme formue i en såkaldt ‘advanced manufacturing fund,' som skal anvendes til at skabe job i USA.Initiativet ses som et træk for at undgå fremtidig ballade med USA's præsident, Donald Trump, der har kritiseret blandt andre Apple for trods sin rigdom ikke at skabe nok job i hjemlandet USA, da selskabet samler enheder i især Kina.Apple vil senere på måneden løfte sløret for fonden første konkrete investering.Det er en dag, som vi har glædet os til på redaktionen, for om nogle timer har vi den store fornøjelse at kunne løfte sløret for de fem nominerede til titlen som Årets CIO 2017.De fem er Danmarks for tiden allerbedste CIO'er, og de har hver især dyb indsigt i forretningsprocesser, ledelse, udvikling og it-håndtering. Dem kan vi alle lære noget af.Du vil også kunne læse et opråb om det himmelråbende i, at vi nærmest er nødt til at skifte teleselskab hele tiden, fordi teleselskaberne går så meget op i at lokke nye kunder til, at de glemmer at give deres eksisterende kunder gode tilbud.Og så har vi interviewet den amerikanske mange-milliardær og wonderkid Michael Saylor, der har et noget kontroversielt forslag til den danske it-branche. Så stay tuned.