Microsoft klar med endnu et hardware-event: Er det tid til en ny Surface Pro-tablet?

Billedet som Microsofts Surface-ansvarlige, Panos Panay, har smidt op på Twitter fra Shanghai. Foto: Microsoft.

Netop som Microsoft har lanceret en ny Surface Laptop, inviterer kodegiganten til endnu et hardware-event med Surface-serien i fokus.

Microsoft inviterer presse og interesserede til et nyt event med titlen "Show the world, what's next" (Vis det "næste" til verden, red.).Det er kun en uge efter, at Microsoft sidst afholde et lancerings-event, hvor blandt andet selskabets nye Surface Laptop blev lanceret sammen med Windows 10 S.Det kan du læse mere om her: Her er specifikationer og pris på den nye Surface Laptop - og de bedste alternativer. Og det næste event vil også stå i Surface-seriens tegn. I hvert fald hvis man skal tro på en Twitter-besked fra Microsofts Surface-ansvarlige, Panos Panay, der har udsendt et billede med hashtagget #Surface.Det kan du se her. Eventet vil foregå 23 maj i Shanghai, Kina.Spørgsmålet er så, hvad Microsoft vil fremvise i Shanghai.Det umiddelbare bud vil være en ny Surface Pro-tablet. Surface Pro 4 er ved at være halvandet år gammel og har derfor også aldrende hardware.Blandt andet mangler Surface Pro 4 de mere universelle USB C-porte til at overføre data ved højere hastigheder end med de ældre, men mere stadigt mere almindelige USB A-porte.Dog har Panos Panay fortalt Cnet , at der ikke kommer en ny Surface Pro 5 foreløbig - i hvert fald ikke før, at Microsoft finder på noget radikalt nyt og meningsfyldt at fylde i den og bare ny hardware.Der er selvfølgelig også en chance for, at det endelig er en Surface Phone, selvom Microsofts CEO, Satya Nadella, for nyligt var ude og fortælle, at når Microsoft engang vil udvikle en ny telefon, vil den ikke ligne de traditionelle smartphones, vi kender i dag.