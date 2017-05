Morgen-briefing: E-handelskoncern vil børsnoteres inden sommer / AltaPay køber IPS / Warren Buffet fortryder han ikke har investeret i Google

E-handelskoncern vil børsnoteres inden sommer. AltaPay køber IPS. Warren Buffet fortryder han ikke har investeret i Google. Senere i dag på Computerworld

Computerworld ønsker godmorgen. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen.Den digitale tøjforretning Boozt.dk vil børsnoteres inden sommer. Selskabet bliver en del diskussion noteres på børsen i Stockholm og ikke i København, skriver Børsen. Ifølge avisen ventes markedsværdien at lande på omkring 3,1 milliarder kroner.Det er ikke mindst behovet for penge til krigskassen i en konkurrencepræget branche, der ligger til grund for beslutningen. Således har Boozt.dk brug for flere muskler og penge til flere opkøb."Der er ekstreme stordriftsfordele i denne branche. Det er jo et marked, der opererer med fri fragt og fri retur, og så er det simpelthen svært at forrente sine penge, hvis ikke man har volumen. Der kan jo komme opkøbsmuligheder. Vi skal have krudt, så vi kan stå i spidsen for den konsolidering af markedet, der snart kommer," siger direktør Hermann Haraldsson til Børsen.Den danske formidler af digitale betalinger, AltaPay, køber sin britiske partner, IPS, der for tiden er til stede i 15 landeIfølge en udsendt meddelelse betyder fusionen, at selskabernes kunder - altså de handlende - for første gang kan strømline deres betalings-miljøet og lægge an på blot én leverandør til hele det europæiske marked."Handlende har ventet på en international omni-channel-løsning i lang tid," lyder det fra direktør Christian Rasmussen.Verdens måske mest succesrige investor, rigmanden Warren Buffet, erkender, at han har fortrudt, at han ikke har investeret i Google samt at han har undervurderet Amazon's Jeff Bezos.Han undgik i årevis at investere i virksomheder i teknologisektoren, som han mener, har været for svære at forstå og vurdere, hvilket han altid har betragtet som sine kernekompetencer.Han investerede for seks år siden i IBM og har senere også købt op i Apple.Computerworlds redaktion sidder klar til både at hjælpe dig gennem nyhedsstrømmen og skabe lidt dybde i nyhedsstrømmen på denne dejlige mandag.Senere i dag vil du på cw.dk kunne læse stort interview med Salesforces danske landechef, Michael Zink, der kaster lys over nogle af de ingredienser, som han mener er helt fundamentale, hvis du skal have succes i dag."I de seneste to årtier er selv serviceøkonomien blevet til en commodity, og virksomheder af i dag bliver nødt til at lægge endnu en service-dimension oven på serviceøkonomien," lyder en af hans spændende betragtninger.Du vil også kunne læse interview med Nilfisks nye CIO, Thomas Okke-Frahm, der fortæller om sine visioner for Nilfisk, der for alvor er på vej mod at blive en global, digital virksomhed.Og så vil vi senere på dagen fortælle dig, hvordan du finder ud af om specifikke apps har adgang til dine Facebook- og Google-konti eller ej. Så stay tuned.