OnePlus 5-telefon kommer til sommer, men hvad blev der lige af OnePlus 4?

Niche-producenten af smartphones, OnePlus, lancerer til sommer en OnePlus 5 som efterfølger den populære OnePlus 3T.

Annonce:



Annonce:

Til sommer kommer der en ny OnePlus-telefon.Det fortæller den kinesiske producent via mediet The Verge OnePlus 5 bliver efterfølgeren til de populære Android-telefoner OnePlus 3 og 3T, som begge har budt på specifikationer, som normalt kun ses i toptelefonerne, men til en markant lavere pris.Blandt andet har OnePlus 3T samme processor som HTC's Ultra-telefon og LG's spritnye LG G6. Men den koster næsten 3.000 kroner mindre.Dog er både skærmopløsning og kameraoptik en smule ringere i OnePlus' telefon end i de fleste toptelefoner.Med en OnePlus 5 springer OnePlus nummer fire over i rækken. Det er almindelig praksis for kinesiske producenter, da tallet fire anses som et uheldigt tal.Af samme grund er der mange kinesiske hoteller, som ikke har en fjerde etage - lidt på samme måde, som mange ældre amerikanske hoteller ikke har en 13'ende etage.OnePlus 5 er også selskabets femte telefon, selv om det ifølge OnePlus ikke har noget med navnet at gøre.Rygterne peger i øjeblikket på, at OnePlus 5 vil få to kameraer ligesom Huaweis telefoner, ligesom de fleste specifikationer vil være i topklassen.Dog forlyder det også, at prisen også vil stige. Det skete i forbindelse med OnePlus 3T, som blev cirka 300 kroner dyrere end den foregående model.Tidligere var det kun muligt at købe de hurtige, men relativt billige OnePlus-telefoner via OnePlus' hjemmeside, men for en måned siden indgik OnePlus og 3 et samarbejde om at sælge telefonen i danske butikker.