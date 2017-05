Plenti klar med plan mod nye roaming-regler: Standard-abonnement skal kun gælde i Danmark

Når EU's nye roaming regler træder i kraft, er det slut med at afkræve kunderne ekstra betaling for dataforbrug i udlandet. For at holde prisen lancerer Plenti derfor nu et basis-abonnement, der kun gælder i Danmark.

Når EUs nye roaming-regler træder i kraft i juni, må teleselskaberne ikke kræve ekstrabetaling for kundernes dataforbrug i udlandet. Det får Plenti til at lancere et basisabonnement, der kun kan benyttes i Danmark.

Teleselskabet Plenti er klar med en plan for, hvordan selskabet håndterer EUs nye roaming-regler, der forbyder selskaberne at tage ekstra betaling for kundernes dataforbrug i udlandet.Løsningen finder Plenti ved at introducere et basis-abonnement, der kun vil dække fri data i Danmark.Tidligere gav Pletis standard-abonnementet mulighed for at man kunne tilkøbe data i udlandet."Fremover vil vi tilbyde en bredere variation af nye abonnementer, der netop understøtter forskellige behov. Vi introducerer blandt andet et stærkt nationalt abonnement til 119 kroner per måned og to forskellige abonnementer med roaming, så man kan skræddersy abonnementet til sine egne behov," siger Peter Mægbæk i en udsendt pressemeddelelse.I forbindelsen med omlægningen lancerer Plenti derfor to nye abonnementer til en højere pris med mulighed for at benytte data i udlandet.Når reglerne træder i kraft bliver Plentis kunder automatisk flyttet til de nye abonnementer, der inkluderer roaming i udlandet.Har kunden ikke behov for at kunne roame i udlandet, får kunden nu mulighed for at vælge det nye basis-abonnement."Vi ønsker, at vores kunder selv skal kunne vælge, hvad de vil betale for. Det er hverken vores eller politikernes opgave at bestemme kundernes behov. Derfor lancerer vi på grund af de nye regler en række nye abonnementer, hvor kunderne selv kan vælge. Vi mener, at vi på den måde giver et stærkt udbud, der sætter kundernes behov i første række," lyder det fra Peter Mægbæk.Mobilselskaberne ruster sig i øjeblikekt på forskellig vis til, at de nye regler træder i kraft.TDC har valgt at hæve prisen på abonnementerne, der så inkluderer dataforbrug i udlandet.Hos selskabet 3 har langt størstedelen af selskabets kunder i forvejen tilvalgt "3likehome", der giver mulighed for at at forbruge data til samme pris udenfor landets grænser.