Populær gratis-software udsender advarsel: Pas på trojaner i vores software

Open source-softwaren Handbrake er ramt af en trojaner, advarer folkene bag Handbrake.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Gratis-softwaren Handbrake, der blandt andet gør det muligt at rippe en DVD til harddisken, har været yderst populær i en årrække.Nu er open source-softwaren dog rendt ind i problemer.Folkene bag handbrake har udsendt en sikkerhedsadvarsel, fordi en trojaner i øjeblikket plager Handbrake-softwaren."Alle, der har installeret Handbrake til Mac, skal sikre, at deres system ikke er inficeret med en trojaner," lyder det under overskriften "sikkerhedsadvarsel."Handbrake skriver , at man især er i risikozonen, hvis man har hentet Handbrake til Mac i perioden den 2. maj til den 6. maj."Du har en 50/50 chance, hvis du har downloadet Handbrake i denne periode," lyder det i advarslen.Handbrake forklarer, at man kan se, om man er angrebet ved at gå ind i Mac'ens applikation 'Activity monitor'.Hvis man her ser en proces ved navn 'Activity_agent', er man angrebet af trojaneren."Trojaneren, det handler om, er en ny variant af OSX.PROTON," oplyser Handbrake.Hvis man konstaterer, at man er blevet angrebet, kan man fjerne trojaneren ved at gå ind i 'Terminal'-applikationen på sin Mac. Herefter skal man anvende disse kommandoer:Herefter skal man fjerne alle 'HandBrake.app' install-filer på computeren, men selv det er ikke nok, oplyser Handbrake:"Baseret på de informationer, vi har, skal du også ændre alle adgangskoder, der opbevares i din OSX KeyChain eller i en browsers adgangskode-opbevaring."