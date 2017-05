Fejl i batteribank bag kæmpenedbrud hos NNIT og DSB

Det var en konfigurationsfejl i en batteribank, der for godt en uge siden fik NNIT's servere til at gå ned.

Det vakte opsigt, da NNIT's servere i for godt en uge siden gik helt i sort.Serverne crashede pludselig, og strømudfaldet fik blandt andet DSB's billetssystemer til at gå i sort.Nu fortæller Hans-Henrik Langsted, corportate vice president i NNIT, til ITWatch , at nedbruddet skyldtes fejl under en test af nødberedskabet.NNIT anvender tre strømstyringsenheder - UPS'er - og kan hente energi fra entet elnettet, fra de såkaldte batteribanker eller fra nødgeneratorer.Standardtesten skulle simulere en strømafbrydelse, hvor en UPS omgående skulle slå over på batteridrift, mens en anden skulle genstarte en død nødgenerator.Det gik imidlertid ikke som planlagt."Vi har lige fået implementeret nye og mere moderne UPS'er, og det viser sig, at den ene batteribank ikke er korrekt installeret. Det var den ene fejl. Den anden fejl er, at en batteribank normalt lader op til 100 procent., når bystrømmen er tilgængelig, men på grund en konfigurationsfejl er de under demonstrationen kun blevet opladet med 25 procent.," fortæller Hans-Henrik Langsted til ITWatch.Det betyder, at batteriet ikke har strøm nok til at genstarte generatoren, mens den anden bliver overbelastet.