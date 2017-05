Kendte danske stjerne-iværksættere i spidsen for ny investeringsfond - står klar med store summer til danske it-startups

Den danske spil-iværksætter János Flösser var i 1998 med til at stifte den danske spil-succes IO Interactive. Nu er han blevet seniorpartner i kapitalfonden Promentum Equity Partner, der skal investere i lovende it-virksomheder.

En ny teknologifond står klar til at pumpe millioner i danske startups. Fonden har blandt andet stifterne af IO Interactive og Unity med ombord.

Promentum Equity Partners er ejet af den danske finansvirksomhed Secure Alternative Investment, der har til huse på denne adresse i Hellerup. Promentum Equity Partner har dog selv til huse i det indre København.

Her folkene bag den nye fond: Fond-ledelsen:

Arne Andreasen, fund Manager





Amer Ramzan, managing Partner



János Flösser, senior Partner



Irfan Goandal, partner



Investerings-komite:

Henrik Sparup, medstifter af Secure Capital A/S



David Helgason, stifter af Unity Technologies



Jørgen Lindholm Lau, tidligere partner hos Axcel



Bettina Büxhel, professor IMD



Morten Windfeldt, CEO, Secure Alternative Investments A/S





Stifterne af de danske spil-succeser IO Interactive og Unity Technologies er involveret i en ny teknologifond, der er klar til at pumpe millioner i det danske iværksætter-miljø.Det er fonden Promentum Equity Partners, der har base i København og er ejet af en række danske finans- og it-folk.Hovedkraften bag den nye teknologifond er den danske finansvirksomhed Secure Alternative Investment, der har adresse i Hellerup og i alt forvalter 15 såkaldte alternative investeringsfonde med en samlet kapital på cirka 2,4 milliarder kroner.Bag Secure Alternative Investment finder vi den danske finansmand Morten Windfeldt, der er administrerende direktør og partner i finansvirksomheden.Den nye teknologifond har dog også fået en række velkendte navne i den danske techverden med om ombord.Seniorpartner i fonden er den danske spil-iværksætter, János Flösser, der er medstifter af den danske spil-succes IO Interactive, som står bag det populære Hitman-spil.Men også den dansk-islandske succes-iværksætter David Helgason, medstifter af Unity, er at finde i fondens investeringskomite, der er med til at afgøre, hvilke selskaber der skal investeres i.Som grundlægger og tidligere administrerende direktør for Unity Technologies har David Helgason været med til at opbygge en af de seneste års mest succesrige danske it-iværksætter-virksomheder.Unity har fået succes ved at udviklet en platform til spiludvikling, og i dag har virksomheden mere end 1300 ansatte over hele verden.I investeringskomiteen finder vi også den tysk-schweiziske professor Betinna Büchel samt Jørgen Lindholm Lau, der har en fortid som partner hos den danske kapitalfond Axcel.Promentum Equity Partners har allerede investeret i de første danske tech-virksomheder.For få måneder siden investerede fonden et tocifret millionbeløb i den nordjyske it-virksomhed Askcody, der har udviklet et software-værktøj til mødeplanlægning.I forbindelse med kapitalindsprøjtningen er János Flösser også indtrådt i AskCodys bestyrelse.Derudover har Promentum Equity Partners også investeret i den danske digitale B2B-indkøbsplatform Justt og den danske kunstig intelligens-virksomhed Grazper.Computerworld har gennem de seneste måneder forsøgt at få et interview med János Flösser og Promentum Equity Partners, men parterne vil ikke stille op til interview om arbejdet og planerne.De oplyser, at de mener, at tidspunktet endnu ikke er 'rigtigt' til at fortælle om arbejdet med fonden.