Her er de virksomheder, som de danske it-studerende drømmer om at score et job hos

Danske it-studerende drømmer om at score et job hos verdens største virksomheder, viser en ny undersøgelse.

De danske it-studerende drømmer om at få et arbejde hos nogle af verdens helt store it-giganter.Det viser en undersøgelse som den internationale employer-branding-virksomhed Universum har foretaget blandt 809 danske it-studerende.På toppen af listen finder vi søgegiganten Google, der også sidste år indtog førstepladsen i undersøgelsen.På de følgende pladser finder vi Microsoft, Lego, Blizzard, Apple og IBM, der alle ligeledes fastholder den samme placering som sidste år.Den eneste virksomhed, der skiller sig ud blandt virksomheden på de øverste placeringer er spilproducenten Blizzard, som er en mere eftertragtet arbejdsplads end Apple, IBM og Novo Nordisk.Blizzard er kendt for at have udviklet spil som World of Warcraft, Diablo og Starcraft. Men med en omsætning på 7,5 milliarder kroner er virksomheden en økonomisk letvægter sammenlignet med eksempelvis Apple og Google, der har en årlig omsætning på henholdsvis 1,5 billioner kroner og 586,9 milliarder kroner.En af de danske virksomheder, der tager et stort spring frem er Danske Bank, som i forhold til sidste år er hoppet otte pladser frem til en 12. plads.En forklaring der muligvis skal findes i bankens mange digitale satsninger, hvor MobilePay formodentligt står som det mest kendte af dem.Det er også værd at hæfte sig ved, at vi på listen finder offentlige arbejdspladser som Forsvaret og Digitaliseringsstyrelsen.Det er på trods af, at Computerworld tidligere på året kunne fortælle, at Staten har svært med rekruttere danske it-folk, fordi lønnen sjældent er konkurrencedygtig med den der tilbydes i det private erhvervsliv.Undersøgelsen er blevet gennemført i perioden november 2016 til marts 2017 blandt it-studerende på landets videregående uddannelser.1. Google2. Microsoft3. Lego4. Blizzard5. Apple6. IBM7. IO Interactive8. Novo Nordisk9. Forsvaret10 Netcompany11. Bang & Olufsen12. Danske Bank13. A.P. Møller - Mærsk14. Systematic15. Siemens16. Carlsberg17. Oracle18. Digitaliseringsstyrelsen19. Deloitte20. Accenture