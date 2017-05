Sikkerhedsfirma: Berygtet russisk hackergruppe stod bag cyber-angreb på den franske valgkamp

Den russiske hackergruppe Fancy Bear beskyldes for at stå bag et massivt og koordineret cyberangreb i forbindelse med det franske valg.

Det var formodentligt den berygtede russiske hackergruppe Fancy Bear, der stod bag, da den franske præsidentkandidat Emmanuel Macron fredag nat fik lækket titusindvis af mails og dokumenter på internettet.

Det skriver den engelske avis The Guardian Et læk, der ifølge Macrons egen kampagne betegnes som "et massivt og koordineret hacker-angreb."It-sikkerhedsvirksomhederne Trend Micro og Flashpoint Intelligence har ifølge The Guardian fundet spor, der peger på, at det er den russiske hackergruppe, der står bag.På trods af hackerangrebet vandt Emmanuel Macron valget med 66 procent af stemmerne, men formålet har formodentligt været at skade Macrons bestræbelser på at vinde valget.Fancy Bear, der også går under navnene ATP 28 og Pawn Storm, menes også at stå bag hackerangrebene mod den tidligere amerikanske præsidentkandidat Hillary Clintons kampagne.Og senest har den danske forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen anklaget Fancy Bear for at have hacket mail-konti med forbindelse til det danske forsvar.Vitali Kremez, der er forskningschef for sikkerhedsfirmaet Flashpoint, siger til Guardian, at virksomheden i sidste måned opdagede, at Fancy Bear har registreret internet-adresserne onedrive-en-marche.fr og mail-en-marche.fr.Domænenavne, der kan lyde som om, at de tilhører Emmanuel Macrons bevægelse, "En Marche!".Sikkerhedsfirmaet Trend Micro har ifølge The Guardian ligeledes registreret overlap i de internet-adresser, der er blevet anvendt i angrebet mod Macrons kampagne og de adresser, som er blevet brugt i hackerangrebene mod Hillary Clintons kampagne.Ifølge Trend Micro har Fancy Bear også registreret domænenavne, der angiveligt skal bruges i forsøget på at foretage phising-angreb mod de tyske partier CDU og KAS.Den metode, som Fancy Bear anvender, går under betegnelsen hack 'n leak, og den går i al sin enkelthed ud på, at hacke sig ind i mailkonto og efterfølgende lække indholdet på strategisk udvalgte tidspunkter.Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed under FE, advarerede tidligere på året om, at danske virksomheder og institutioner må forberede sig på, at de også kan blive mål for såkaldt hack 'n leak-angreb."Vi er både diplomatiske og forsigtige, så vi sætter nødigt aktør-navn på. Men vi kan sige, at den slags angreb er et interessant middel for stater, der har et ønske om at påvirke specifikke beslutninger i en særlig retning eller har et ønske om destabilisere nogle af de institutioner, som vi er medlem af. Det kan eksempelvis være institutioner som EU eller Nato," sagde han til Computerworld