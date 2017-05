Microsoft udviklerkonference: Det kan du forvente af Build 2017

Microsoft er på trapperne med selskabets årlige udviklerkonference, Build. Her kan du se, hvad vi forventer af spændende nyheder på konferencen.

Acer er den første producent med et MR/VR-headset.

Microsofts bots virker blandt andet i Microsoft Teams-chatprogrammet, hvor du selv kan udvikle dine egne bots.

Hvert år afholder de store it-selskaber udviklerkonferencer, hvor nyheder og fremtidsplaner luftes for offentligheden.Facebooks F8-konference løb af staben i midten af april, om tre uger er det Googles tur med I/O-konferencen og senere i juni er det Apples tur med WWDC.Men først er det Microsofts tur.Dette års Build-konference bliver afholdt 10.-12. maj i Seattle, it-gigantens hjemby, hvor omkring 6.000 udviklere, erhvervsledere, journalister og Microsoft-evangelister deltager.Det er her, at Microsoft først deler nyheder om sin forretning, services, enheder, systemer og tjenester.Her er fem punkter, vi forventer at høre mere om til Build 2017.Windows 10 har allerede modtaget to store opdateringer, senest i april, og det forventes, at vi vil komme til at høre mere om den næste store opdatering.Den næste version af Windows 10 går under kodenavnet "Redstone 3," og den vil udkomme til september. Derudover ved vi endnu ikke meget om opdateringen.Vi ved dog, at Redstone 3 vil få "My People"-funktionen, som ellers var lovet at følge med Creators Update i april."My People" er en kommunikationsplatform indbygget i Windows 10, hvor du let kan få adgang til mails, Skype, delte filer og lignende til specifikke personer i din procesbar.Microsoft vil formodentligt også løfte sløret for "Project Neon," en ny brugergrænseflade til UWP-apps i Windows 10.Vi har allerede set et par eksempler af "Project Neon" med de halvgennemsigtige overflader og flydende animationer.Microsofts investerer massivt i augmented reality og virtual reality - Microsoft samler dem begge i begrebet Mixed Reality - og derfor kan du også forvente at se nyt til Microsofts MR-platform ved Build.Flere partnere - som HP, Lenovo og Acer - har lovet at være klar med relativt billige MR-headset til efteråret.Derfor er Microsoft nødt til at lokke udviklere til at skrive apps og spil til platformen, så der er noget guf til at lokke forbrugerne til.Microsoft vil formodentligt fortælle om, hvordan MR-apps kan integreres i almindelige apps for dermed at vise, at MR-platformen ikke bare er en døgnflue som 3D-fjernsyn eller Apples Touch-bar.Microsoft har længe kæmpet for at få Windows-udviklere til at udvikle Windows 10-apps.Siden Windows 8 har Microsoft forsøgt sig med en software-butik, der skulle gøre det let for Windows-brugere at finde apps (og give Microsoft en bid af profitten af hver solgt app).Det er endnu ikke lykkes.Udviklere har holdt sig fra butikken, og efterladt Windows Store som en gravplads for uopdaterede apps eller elendige kopi-apps.Med den nye, begrænsede version af Windows 10, Windows 10 S til skolecomputere, som kun kan køre Windows 10-apps, er det altafgørende, at Microsoft snart får styr på sit app-udvalg.Vi vil med sikkerhed høre om Microsofts planer for at få flere udviklere til at udvikle Windows 10-apps (også kaldet UWP).Det er allerede begyndt at lysne lidt med blandt andet Spotify på vej med en Windows Store-app via Microsofts Centinnenial-værktøj.Manglen på apps har allerede været med til at dræbe både Windows RT-systemet og Windows til telefoner. Ingen apps = Ingen forbrugere.Office-pakken er en af Microsofts hovedsøjler, og derfor kan du også være sikker på, at Microsoft vil møde op med nyheder om verdens mest populære kontorpakke.Vi vil nok blandt andet få en dato for, hvornår Office 365 kan hentes via Windows Store.Microsoft brugte megen taletid ved Build sidste år på at tale om bot-integration i Microsofts tjenester.De reaktionære bots kan integreres i blandt andet Microsoft Teams eller Skype for Business, og vi vil komme til at høre mere til Microsofts Bot Framework i år.Ligeledes vil Microsoft med sikkerhed tale om selskabets digitale assistent Cortana.Højttaler-producenten Harmon Kardon har op til Build annonceret en Cortana-integreret højttaler, som du kan tale til, og det kan være, at vi vil komme til at høre om flere af den type Cortana-integrationer.Microsofts Cortana Skill Set, en samling funktioner tilknyttet Cortana, vil formodentligt også blive frigjort til udviklere, der gør det muligt at få mere ud af den digitale assistent.Desværre er Cortana stadig ikke dansktalende, så med mindre Microsoft overrasker og har lært Cortana æøå, er det ikke særlig relevant for dansken.Computerworld er til stede i Seattle og dækker Build.