Kontroversiel udmelding fra Michael Dell: "Du bliver ikke konkurrencedygtig, hvis du satser på public cloud"

(Foto: Adam Fribo)

Las Vegas, Nevada: Michael Dell åbnede den største Dell-konference nogensinde med opsigtsvækkende udtalelser, der går stik imod den aktuelle markeds-udvikling. Public cloud er dyrt, og det er ikke konkurrencedygtigt, sagde chefen for verdens største privatejede it-virksomhed.

Michael Dell har mange produkter i huset efter sammenlægningen med EMC. Tilsammen skal de gøre dell ledende på entreprise-løsninger.

"Hvis du har en strategi, der primært går på public cloud, vil din virksomhed ikke forblive konkurrencedygtig."Sådan åbnede Michael Dell mandag 2017-udgaven af Dell EMC-world foran knap 13.000 mennesker i Las Vegas.Udtalelsen er overraskende, fordi analyser fra blandt andet Gartner peger på, at markedet for public cloud-står til at vokse gevaldigt.Det er da også noget nær etableret sandhed, at mange virksomheder flokkes til public cloud-platforme som Microsoft Azure, fordi man på den måde kan slippe for at investere i en masse infrastruktur.Det er en tillokkende besparelse for mange, men Michael Dell var mildest talt uenig, da han fremlagde Dell EMCs strategi fra den store scene."I mange tilfælde kan public cloud være dobbelt så dyrt som at køre it in-house," lød det fra CEO'en.Han uddybede dog ikke hvilke tilfælde, det drejer sig om, og hvor han har den statistik fra.Så var showet ligesom i gang, og herfra gik det over stok og sten for Michael Dell.På en times tid skulle han redegøre for strategien oven på det 134 milliarder kroner dyre tilbagekøb af den virksomhed, han lægger navn til, og den enorme sammenlægning med EMC.Og så skulle der af uransagelige grunde også være tid til et længere indslag med en tryllekunstner.En betragtelig del af strategien går på at sælge servere og storage til virksomheder, der vil køre en del af deres forretning in-house.I lyset af det faktum, giver cloud-meldingen fra Dell forretningsmæssigt mening - selv der i salen herskede en vis tvivl om dens faktuelle underbygning.Hovedbudskabet fra Michael Dell var, at alle virksomheder skal i gang med at være teknologi-virksomheder, og at Dell, der gerne vil se sig selv som løsnings-leverandør, skal facilitere alle dele af den digitale transformation."Det er ikke særlig mange ting, man kan gøre særlig godt længere uden teknologi. CEO'er vil gerne have, at deres virksomheder bliver teknologi-virksomheder. Og de leder efter en partner på den rejse," lød det fra Michael Dell.Herefter fik strategi-fremlæggelsen karakter af en hæsblæsende produkt-gennemgang.Det var tydeligtvis Dells ærinde at vise, at virksomheden efter sammenlægningen med EMC er fuldt rustet til at blive one-stop-shop for entreprise kunder.Dell kunne blandt andet fremvise fuld integration med sikkerhedsprodukter fra RSA, ligesom den spritnye PowerEdge server (14. generation), der også blev lanceret fra scenen, skal spille sammen med VmWares virtualiserings-teknologi.Kort sagt: Dell har købt rigtig mange firmaer og dermed rigtig mange produkter. Og tilsammen dækker de - hvis man skal tro den begejstrede CEO - ethvert tænkeligt it-behov, en moderne virksomhed kan have. Fra hardware over cloud-strategi til databeskyttelse og sikkerhed.

Traditionen tro forsikrede Michael Dell også fra scenen, at pc'er stadig en essentiel del af hans enorme virksomhed.



"Det er fortsat en central del af kerneforretningen. Pc'en er platform for det arbejde, alle vores andre tjenester gør muligt."



Herefter blev pc dog ikke nævnt yderligere bortset fra annonceringen af, at Dell er på vej med en pc-as-a-service-løsning, hvor virksomheder kan abonnere på hardware og support.





Michael Dell havde travlt med at gennemgå sin virksomheds fremtidsplaner. Programmet blev ikke mindre presset af, at tryllekunstneren David Blaine midt i det hele skulle lave tryllekunster på dells nye server.

Dell-EMC-sammenlægningen har uden tvivl resulteret i en række produkter, der hver for sig er imponerende.Men de tilhørere, der forventede konkrete svar på, hvordan det så rent faktisk går med at få dem alle til at spille sammen, måtte gå skuffede fra Michael Dells keynote.Store dele af talen gik med velformulerede almindeligheder om at bruge "teknologi, der ligner magi" til at "skabe infrastrukturen til den næste industrielle revolution", og at "arbejde ikke længere er et sted - men noget vi gør".Det mest konkrete svar på, om Dell allerede er i mål som fuldbyrdet leverandør af entreprise-løsninger lød i en efterfølgende Q/A noget vagt fra Dell:"Vi bevæger os derhen, og vores kunder ændrer sig sammen med os."Ikke det mest præcise eller forpligtende svar. Tiden må vise, om verdens største privat-kontrollerede it-forretning får held med at blive virksomhedernes foretrukne end-to-end-leverandør.