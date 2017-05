Morgen-briefing: Digital Vækstpanel fremlægger anbefalinger i dag / Ny lovgivning skal få styr på netauktioner / Egmont køber 40 procent af det digitale bureau S360

Digital Vækstpanel fremlægger anbefalinger i dag. Ny lovgivning skal få styr på netauktioner. Egmont køber 40 procent af det digitale bureau S360. Senere i dag på Computerworld.

Computerworld ønsker godmorgen. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen.Det Digitale Vækstpanel fremlægger ved middagstid i dag sine 33 anbefalinger til, hvordan politikere og myndigheder kan skabe de bedste rammer for dansk erhvervsliv til at udnytte den store digitale omstilling.Vækstpanelet er nedsat af regeringen med henblik på at at klarlægge mulighederne for et ‘generelt digitalt løft af virksomhederne, erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle i at understøtte digitale forretningsmodeller," som det hedder i regeringsgrundlaget.I spidsen for det Digitale Vækstpanel står Danfoss-direktør Niels B. Christiansen.Du kan læse mere om panelet her. Anbefalingerne præsenteres hos Dansk Metal i København fra klokken 11:00. Både erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil være tilstede.Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil have fornyet reglerne for handel via auktioner.Ifølge en udsendt pressemeddelelse gør de nuværende regler det 'svært at drive virksomhed med handel med bruge genstande på nettet', som det hedder.Eksempelvis kræver loven for tiden, at man skal handle fra et 'fast forretningssted med særskilte forretningslokaler,' ligesom den såkaldte auktionslederlov slet ikke gælder internethandel. Den stammer fra 1935."Internettet fungerer i dag i stor stil som vores fælles handelsplads, men det er reglerne om auktioner og handel med brugte ting slet ikke gearet til. Derfor nedsætter jeg et udvalg, der skal se på, hvordan reglerne kan moderniseres, så de kan følge med samfundets udvikling. På den måde kan vi skabe bedre rammer for de erhvervsdrivende og samtidig styrke indsatsen mod videresalg af blandt andet tyvekoster og falsknerier," lyder det fra Søren Pape Poulsen.I første omgang nedsættes der er et udvalg, der skal kigge på området. Det ventes klar med en række anbefalinger i sommeren 2019.Egmont Publishing køber 40 procent af det digitale bureau S360. Prisen ligger ifølge Børsen på et ‘større tocifret millionbeløb.'S360 arbejder med digital markedsføring, og direktør i Egmont Publishing Danmark, Klaus Høeg-Hagensen, siger til avisen, at markedet for digital markedsføring er ‘lidt af et rodemarked,'"Det er et marked med rigtig mange udbydere og kunder, der bliver kapret på kryds og tværs. S360 har vist at være god til at holde på kunderne i lang tid, og det var det, kombineret med et rigtigt stærkt ledelsesteam, som vi faldt for," siger han til avisen.Computerworld er i disse dage med på Dell EMC's store partnerkonference, Dell EMC World, i Las Vegas. Du kan senere i dag læse mere om, hvad der sker på den store konference, der for nogle timer siden blev skudt i gang af direktør mm, Michael Dell.Vi er også med på Microsofts Build-konference i selskabets hjemby, Seattle. Godt nok skydes konferencens først i gang imorgen, men vi har taget et indledende kig på, hvad du kan forvente at høre på den store tech-konference.Desuden går vi i dybden med, hvad der egentlig sker for tiden på det danske fibermarked, hvor resultaterne mildest talt varierer. Så stay tuned.